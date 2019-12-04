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藝術學習無礙 華醫資源班展現堅靭生命力

2019-12-04 18:05聯合報 記者邵心杰／即時報導

烏克麗麗音樂班學員演奏「月夜」、「瑪莉有隻小綿羊」、「小薇」等樂曲，搏得滿堂彩。...
烏克麗麗音樂班學員演奏「月夜」、「瑪莉有隻小綿羊」、「小薇」等樂曲，搏得滿堂彩。記者邵心杰／翻攝
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「教育有愛，學習無礙！」中華醫事科技大學資源教室的學生今天在學校的藝術中心舉辦「看見生命的彩虹」藝術學習成果展，現場演奏烏克麗麗樂曲外，更展出25幅油畫、13件麻布袋彩繪創作，呈現身心障礙學生的多元學習成果，吸引不少師生前往參觀，為他們加油打氣。

中華醫大為讓身心障礙的學生有多元學習的機會，成立資源教室安排輔導老師協助課業與生活輔助學習外，也開設藝術與音樂課程，讓資源教室的學生課餘透過音樂與藝術的陶冶，啟發多元能力的發展，在學習的路上感受不同的成就。

學生輔導中心主任顏姿吟說，目前為資源教室的學生藝術課程共分兩班，一班是烏克麗麗音樂班，教導學生透過烏克麗麗樂器演奏樂曲，藉由音樂抒發內心的情感，另一班則是藝術潛能開發班，由美術老師指導學生進行油畫創作，也利用麻布袋作畫，創作屬於個人的獨特背袋。

數位資訊系二年級黃同學罹患髓母細胞瘤，身體無法平衡、走路不穩、手部協調也不佳，然而，他不畏身體疾患，在爸爸陪同下，每周準時參與烏克麗麗課程，勤奮不懈的練習。他與其他學員演奏「月夜」、「瑪莉有隻小綿羊」、「小薇」等樂曲，搏得滿堂彩。

食品營養系ㄧ年級的林同學，經歷小腦腦瘤開刀，開刀時傷及顏面神經及視神經，導致肌肉張力不協調，難以握筆施力，但她在老師的鼓勵與教導下，用堅強與樂觀的態度，將刻畫心底的自然景致創作出來，令人驚艷。

華醫校長曾信超等人在參展學生親自導覽解說下，逐一參觀學生的創作。記者邵心杰／翻攝
華醫校長曾信超等人在參展學生親自導覽解說下，逐一參觀學生的創作。記者邵心杰／翻攝
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