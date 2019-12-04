這所女校招收男生後大蛻變 明年再增加1班男生

國立台南家齊高中招收男生後，變得更活潑也更有活力，以往女生學校氣氛不見。圖／家齊高中提供 分享 facebook 台南家齊高中今年首屆男生畢業，升學上也交出漂亮成績單。因明年台南不辦特色招生，家齊將增加一班男生，未來視情況再增加男生班數。校長張國津表示，自招收男生後學校氣氛變得較不一樣，除了多了活力，校園也較活潑。

國立台南家齊高中原為女子學校，面臨少子化等壓力，3年前招收普通班男生，並改名家齊高中。原為女校的家齊，收了男生後，老師和校友都在注意校園會起什麼變化，家長更關心孩子的學習表現。今年第一屆普通班男生參加學測後，成績普遍亮眼，也帶動全校的表現，共有近30人上台、清、交、成、政，較往年突出，另上熱門科系人數也大增。

張國津說，男學生的數理較好，部分學習方式也和女生不同，因為男女共同學習，激起另種學習效應，女學生讀自然組的人數也較多。10班學生中，過去約有6班讀社會組，現在則反過來，4班社會組，6班自然組。最近學科能力競賽有兩人或物理佳作，其中學生白哲瑋通過物理奧林匹亞初選。

秘書鄭如吟表示，招收男生後，過去每天中午操場沒學生，現在是操場上有許多男生在打球，不少女學生也加入，變得更有活力，雖然女生比男生多，但3年來都是男生當學生會長，而每年運動會也更熱鬧，完全不像以前的女校了。

張國津指出，男學生在高一至高二期間較喜歡參加社團活動，學業上看似沒有特別突出，但高三最後衝刺時，卻有驚人的進步，展現學業上的大爆發力。