首部花生烘乾機問世 可防黃粷毒素安全又方便

世界第一部花生烘乾機經六年研發成功問世，發表會現場試烘，對國內花生全自動化帶來動大突破。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 土庫農民吳三喜花了6年研發花生烘乾機，一次次失敗不氣餒，與中興大學教授雷鵬魁合作多次改良，終讓世界第1部花生烘乾機問世，從去土到篩檢、烘乾一次到位，省去耗時費力的人工曝曬，讓含水率降至8%可保存長達3年不會有黃粷毒素之虞，安全又便利，是國內花生農機重大突破。

農糧署和土庫農會今天召開「循環式落花生莢果乾燥機」發表會，強調這套通過農驗所性能測試的烘乾系統，可在32小時內將花生含水率降至10%以下，農民曬花生不必再看老天爺臉色，土庫鎮農會也將申請設置全國首座落花生乾燥中心，讓花生採收進入全機械化時代。

「一次大雨或車禍讓花生攏去了了！」吳三喜說，花生採收完農忙才開始，農民都在馬路曬花生，不僅日夜守候看顧，深怕暴雨突來，更擔心車禍事故，6年前他曬花生機車路過摔倒，所有花生賣了也不夠賠，於是深諳農機的他開始潛心研發花生乾燥機。

吳三喜說，雷教授協助下經多次改良，烘乾機每次可處理2公噸花生，收成的花生直接倒入，從去土、篩檢到烘乾約24小時同步完成，含水率從40%降至18%，再經脫殼機讓花生仁進入第2階段烘乾6至8小時含水量可降至8%，可久藏確保花生品質。

雷鵬魁也說，烘乾機讓農民不必再受曬花生之苦，烘好的花生仁可保存長達3年，也不必擔心黃麴毒素風險，食安更保障。

吳三喜說，烘乾機最困難是因花生大小不一，要讓不均勻的花生能在機器中上下滾動，烘得均勻且保留土豆香才是最困難，人工曬花生成本1小時150元，烘乾機每小時只約需80元，減輕成本負擔是一大喜訊。