台南轉運站導入AI智慧運輸 109年1月啟用

台南市政府交通局今天宣布台南轉運站將導入汽機車車牌辨識出入、APP繳納停車費、場站內AI人流監控與數據分析服務等，成為AI智慧運輸場站，將於明年1月6日正式啟用。

座落在台南市北區的台南轉運站，占地2.6公頃，由九穗聯合建築師事務所建築師吳瑞龍設計，去年3月5日動工，以綠建材及可回收鋼構、貨櫃作為主體構造，東西兩側共使用64個20呎貨櫃堆疊。

關於網友討論台南轉運站用貨櫃蓋建，公共運輸處處長呂獎慧解釋，由於台南轉運站前身兵工配件廠，為清領時期鎮署遺構，為了避免開挖損及歷史遺構，並與周邊台南公園、321文藝聚落景觀融合，因此設計時即朝淺基礎與輕量化規劃，並以綠建材及可回收鋼構、貨櫃作為轉運站主體構造。

交通局長王銘德指出，台灣各地都有貨櫃組合代表性建築物，包括高雄貨櫃藝術節、屏東青創聚落I/ostudio、台東TTStyle原創館、桃園G10 GO市集、星巴克花蓮洄瀾門市、龍潭湖畔悠活園區等。

他表示，台南轉運站利用貨櫃堆疊創造候車、售票、商業及辦公空間，挑高的中庭候車廣場是半戶外開放性空間，通風良好，可減少空調使用，具有顯著節能減碳效果。

台南轉運站同時規劃國道客運櫃台、商店街、排班計程車、汽機車停車場及公車候車區等，妥適安排動線分流，發揮轉乘接駁效能，未來也將導入汽機車車牌辨識出入、APP繳納停車費、LINE資訊查詢與推播、場站內AI人流監控與數據分析服務等，成為AI智慧運輸場站。

台南轉運站將於12月25日試營運，國光客運、統聯客運及和欣客運等3家台南國道客運業服務站，也將從台南火車站旁搬遷到台南轉運站，以紓解台南火車站周遭擁擠車流。

台南轉運站去年已奪得國家卓越建設獎規劃設計類金質獎，今年更入圍2019世界建築獎（WorldArchitecture Festival,WAF）的「交通運輸類」決選名單，得獎名單預定將在荷蘭阿姆斯特丹揭曉。