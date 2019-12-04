影／好感情！台南農改場與畜試所 百名員工新化林場健走

農委會台南區農業改良場和畜產試驗所位在台南新化區，比鄰而居，不只每年合辦農畜嘉年華開放日，兩個機關也會合辦員工秋季健走，以往是在園區步道舉辦，今年首度移到中興大學新化林場，兩機關首長盛讚新化林場是很好的場域，讓員工進行森林療癒，林場場長吳佾鴻說，三機關都在新化，都是好鄰居，互相聯誼也分享交流研發成果。

今天的活動由台南區農改場場長鄭榮瑞和畜產試驗所所長黃振芳帶隊，上百名員參加，兵分三路，根據自己的體力，選擇不同路線，中興大學新化林場場長吳佾鴻帶隊走挑戰路線，登上新化林場頂點海拔101公尺，吳佾鴻也沿途導覽，新化林場有全國最大種植150公頃的桃花心木造林， 40年樹齡就很高大，是很成功的造林樹種，也是很好的木材來源；還有柚木（胭脂樹）及罕見千層蕉等植物。

三機關是好鄰居也是合作的好夥伴，台南區農改場今年把新育成耐熱及長開花的苞舌蘭品種，在新化林場試種推廣，加上使用農委會畜產試驗所的牛糞堆肥，讓苞舌蘭開得特別艷麗，吸引遊客目光，畜試所和農改場彼此也有研發成果交流合作，像是循環農業、飼養蚯蚓 及牛糞堆肥，也由台南區農改場應用。