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陪社區老人吃飯 韓國瑜把菜燒焦還被網紅廚師虧

2019-12-04 16:21聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜跟網紅廚師「ㄚ樺媽媽」今到嘉義市頂庄社區，用社區居民自種的菜做料理，慰勞社區照顧長輩們的義工媽媽。韓國瑜邊炒菜邊談長照政策，他說未來長照要靠保險來支撐，結果一度因講話太專心，不小心把菜燒焦。

韓國瑜今在ㄚ樺媽媽指導下，跟國民黨嘉義市立委參選人傅大偉一起到嘉義市的社區炒菜，給社區的義工媽媽和長輩們吃。不少居民和阿公阿嬤在場看韓做菜，並熱情高喊「韓國瑜凍蒜」。

ㄚ樺媽媽和小編在旁觀察韓國瑜炒菜，發現韓國瑜拿鍋鏟很喜歡炒來炒去、戳來戳去。韓國瑜說，因為他不喜歡菜黏鍋，所以喜歡不停翻動。ㄚ樺媽媽還吐槽說，看持鍋鏟就知道，傅大偉炒菜次數比韓多。傅大偉也笑說自己是新好男人。

韓國瑜說，經濟不景氣，很多社團捐款大幅縮水，但獨居長輩需要大家關心，不論在物質、精神和情感上都需要大家多關心。長輩們內心有豐富故事，若有個說話對象，就不會無聊，他非常重視社區照顧政策。

小編問韓對長照政策的想法，韓國瑜說，希望大家在年輕時，就對長照付出一點心力，三方合作，一個上班族每月花一個便當錢約90元、政府也出一個便當錢90元，雇主則出一個便當加滷蛋120元，把錢存起來當退休後長照基金，一年800億元挹注長照。

韓國瑜說，民進黨靠菸稅，是沒辦法經營長照的，長照要有自己保險制度，現在德、日都走這套制度，未來台灣一定要走這方向，靠菸稅支撐是錯誤的，且抽菸的人愈來愈少，更無法支撐長照。

結果韓國瑜講得太專心，講著、講著忘了好好翻炒，鍋子一度飄出燒焦味。最後所有菜煮好後，韓國瑜也親自端盤子，一一分送給在座的居民、義工媽媽和長輩們吃。

國民黨總統參選人韓國瑜（右）在網紅廚師「ㄚ樺媽媽」指導下炒菜。圖／取自韓國瑜臉書
國民黨總統參選人韓國瑜（右）在網紅廚師「ㄚ樺媽媽」指導下炒菜。圖／取自韓國瑜臉書
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韓國瑜長照

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