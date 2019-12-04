台南第一屆「空山祭」將登場 藝術品進駐虎形山

台南市文化局近年陸續將藝術引進村落裡，帶動地方的觀光，之前鹽水月津港、安平漁光島等都有不錯的成果，這一次則把藝術帶進偏遠的龍崎區，本月21日第一次的「龍崎光節─空山祭」登場，展出從寓言故事《空空的山》發想出、在地藝術家與居民共同完成的9件創作，展場則是當地的虎形山，邀請民眾一起來逛逛。

展期21日起，到明年2月2日，只有1月11日休展。

文化局指出，為何以「空山」命名呢？此源自於藝術家對都市化的反思，藝術家進入龍崎後體認現代社會對人口流失村落的想像極為扁平，人們常將「鄉村」視為「空無人煙」、甚至「空洞貧乏」。而龍崎區作為台南市人口數最少，且高齡老化嚴重的行政區，雖確實有人口外移、部分產業趨於停滯的現象，且在幾年前曾因其位處偏遠而被選為垃圾掩埋場預定地，然深入了解後，會發現龍崎實則具有國際級珍貴的地質環境、保留完整的竹林生態、極具在地特色的竹工藝產業等，甚至，因多年來對抗垃圾掩埋場而更加強韌的人際關係網絡，都是龍崎區極為重要且特殊的文化底蘊及人文特色。

故本展覽表面運用「空山」此衝擊性字眼呈現人們對偏鄉的刻板印象，實則希望透過藝術手法串連，讓龍崎深厚的文化底蘊及豐富的自然生態在展區內處處「可見」，使觀展者在「空空的山」中看見「滿滿的生命」，讓秘境開境，空山不空。

此次空山祭所有作品發想皆源自於本次展覽的動畫寓言故事—《空空的山》。此動畫故事述說主角「光蟲」由都市出發，飛入龍崎，初始映入眼前的雖是一片陌生荒寂的空山，然光蟲懷抱好奇繼續前行，與旅途中認識夥伴並共同克服危機，最後共生於這塊土地，以寓言的方式呈現展覽的主題及意念。故此，文化局特於「望龍吊橋」旁設置服務台，提供光蟲小燈籠供觀展民眾領取，由光蟲陪伴走入空山，欣賞這趟奇異旅程，觀展後請記得將光蟲小燈籠歸還，讓光蟲陪伴其他遊客繼續探訪秘境。

本次展覽作品共9件，其中2件為入口意象作品，一為由在地竹藝師張永旺打造的《竹苗》拱門，另一則是藝術家與在地學童共創的《龍崎之想像生物》；大型裝置藝術作品共7件，分別是《流光橋》、《勞作》、《團結織網》、《月夜》、《寧靜‧秘境》、《烏雲來了》及《共生》。

其中作品《流光橋》位於虎形山公園的入口「望龍吊橋」。橋，是道路也是門，作者高德亮以流動的光線勾勒空山入口，引領觀眾進入空山世界；作品《團結織網》由「廢青不廢」楊芳宜等藝術家與在地牛埔里、崎頂里居民共創，利用廢棄塑膠回收資源，編織一圈圈形狀各異、堅固美麗的蜘蛛網，巨大織網沿著山路蔓延，不僅為觀者帶來視覺震撼，也隱含著在地居民團結的社群意識。

作品《烏雲來了》及作品《共生》為故事的轉折點及最終章，《烏雲來了》散落著由藝術家廖昭豪以紙漿打造出的紐澤西式護欄，點出人類製造各種不利回收且佔據、破壞環境的人造物，而藝術家辛綺利用回收物聚集光源所製作的光蟲們，則象徵著「對抗」及對自然的「守護」，呈現二元對立的衝突與張力；《共生》則是故事的終章，藝術家辛綺安排光蟲及其夥伴圍繞著竹材裝置所象徵的營火，慶祝生命共生價值觀最終獲勝，以此象徵著團結共存的概念。