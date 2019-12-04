職業安全業務宣導 立委劉建國要求勞動部訂定勞動契約

勞動部日前到環球科技大學進行職業安全業務宣導，立委劉建國到場共襄盛舉，他提到，學生打工當外送員正夯，他將極力要求勞動部訂定勞動契約指導原則保障員工權益。

劉建國說，今年下半年最夯的勞動議題食品外送員，根據人力銀行調查，有6成以上的受訪者，不想從事外送工作，但有35.1%受訪者，有意兼差當外送員，不少學生也常趁閒暇打工兼差。

劉建國表示，外送員最需要的是保險與職業安全，平台業者可以跟外送員自由選擇合議決定僱傭或承攬關係，但不能假藉承攬事實上還對外送員有指揮監督，規避雇主責任。

劉建國指出，法規是安全衛生的最低標準，唯有落實職業安全，才能提升安全衛生認知、降低職業災害發生率，他也要求勞動部訂定的勞動契約指導原則，保障勞工權益。

他說，歸納近年學生重大意外事件案例，傷害類型主要多以感電及機械操作不當而致災最多，調查有將近八成的學生打工，未曾接受安全衛生教育訓練，顯示學生打工時，工作安全意識較欠缺。