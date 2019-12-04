黃偉哲：加速整治中石化安順廠場址 進度落後將裁處
台南市政府3日召開中石化安順廠土壤汙染場址整治監督，及居民健康照護專案小組第16次會議。市長黃偉哲要求中石化加速處理汙染土壤，防止造成二次汙染，如果進度繼續落後，市府將依法裁處。
針對上次決議事項及提案討論結果，(1)有關居民非自願性搬離宿舍區後，慰問金能否繼續領取，請社會局與經濟部研議可行性。另有關宿舍區後續發展，請中石化公司持續與市府及地方溝通，以符合各界期待。日式宿舍群指定為市定古蹟，待最高行政法院判決，終結相關爭議。(2)衛生局提早通知健康檢查時間及項目，持續依照原作法執行，以維居民健康。(3)有關放流水質不符整治計畫規定一案，請環保局嚴格監督，避免二次汙染。(4)有關「高濃度以上者身心障礙或重大傷病」慰問金及「身心障礙者生活補助費」得否重複領取，請社會局針對法理上或過去與居民協商研議結果，將相關資料彙整，並向居民說明。
黃偉哲強調，市府團隊針對中石化整治場址，嚴格監督管制立場從未動搖及改變，在該整治場址未完成整治前，絕無可能同意任何土地開發利用行為，請勿任意指控市府團隊圖利他人。目前整治進度部分落後，也採嚴格監督和居民站在同一立場，中石化公司應善盡企業責任，避免整治作業品質不佳危害環境。如果進度繼續落後，市府將依法裁處。
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