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山區老人家自給自足 獨一無二的福利羨煞人

2019-12-04 14:43聯合報 記者鄭惠仁周宗禎／台南即時報導

台南樂齡中心全國最多，也讓更多長者快樂學習。龍崎樂齡學習中心清泉班設開心農場、開辦食堂，食材大都是自種，透過手作，活絡筋骨也療癒身心，「老伴」們一起打造「樂齡心生活」。

台南市龍崎區樂齡學習中心主任余奕靖表示，該區樂齡中心設有紫竹、崎頂、清泉及清水班，學員60多人，多數是80歲以上的阿公、阿嬤。這棵樂齡樹在99年播種成立後，經樂齡志工以愛心灌溉培育，已深根要成為大樹了。

市長黃偉哲以行動支持樂齡學習，目前全市有38處樂齡學習中心，數量為全國最多，其中龍崎區樂齡學習中心由龍崎永續社區發展協會承辦。余奕靖說，清泉班學員來自牛埔里烏山頭部落，利用清泉寺閒置空間上課，開心農場是學員提供土地供大家種菜，也發揮原本是農夫的專長。

剛開始時，用耕耘機翻土鬆軟，其他學員也搬來家當，第一批就從芥菜開始，還搭竹搭棚種絲瓜，這就是龍崎樂齡的「開心農場蔬果種植」、「開心農場齊分享」課程。更結合園藝治療，透過課程達成責任感並獲得成就感。進而開辦清泉食堂，成為山區長輩自給自足、獨一無二的福利。

教育局長鄭新輝表示，龍崎區65歲以上的長者比例已高達27%，為全市第二高。透過樂齡學習中心，滿足長輩們學習需求，提供預防老化的核心課程以及多元化的趣味學習課程，讓一群志同道合的「老伴」出家庭、進入社區，共同快樂學習，打造樂齡心生活。

台南市龍崎嶇樂齡中心清泉班學員，在開心農場快樂種菜。圖／台南市教育局提供
台南市龍崎嶇樂齡中心清泉班學員，在開心農場快樂種菜。圖／台南市教育局提供
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老化教育局

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