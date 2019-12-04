山區老人家自給自足 獨一無二的福利羨煞人

台南樂齡中心全國最多，也讓更多長者快樂學習。龍崎樂齡學習中心清泉班設開心農場、開辦食堂，食材大都是自種，透過手作，活絡筋骨也療癒身心，「老伴」們一起打造「樂齡心生活」。

台南市龍崎區樂齡學習中心主任余奕靖表示，該區樂齡中心設有紫竹、崎頂、清泉及清水班，學員60多人，多數是80歲以上的阿公、阿嬤。這棵樂齡樹在99年播種成立後，經樂齡志工以愛心灌溉培育，已深根要成為大樹了。

市長黃偉哲以行動支持樂齡學習，目前全市有38處樂齡學習中心，數量為全國最多，其中龍崎區樂齡學習中心由龍崎永續社區發展協會承辦。余奕靖說，清泉班學員來自牛埔里烏山頭部落，利用清泉寺閒置空間上課，開心農場是學員提供土地供大家種菜，也發揮原本是農夫的專長。

剛開始時，用耕耘機翻土鬆軟，其他學員也搬來家當，第一批就從芥菜開始，還搭竹搭棚種絲瓜，這就是龍崎樂齡的「開心農場蔬果種植」、「開心農場齊分享」課程。更結合園藝治療，透過課程達成責任感並獲得成就感。進而開辦清泉食堂，成為山區長輩自給自足、獨一無二的福利。