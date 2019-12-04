親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

泰簽政策急轉彎！ 泰政府將取消財力證明等新規

外送途中好多千元鈔在飛！便當店員工拾獲44張物歸失主

文資處修復「台版蒙娜麗莎」 清代交趾陶重現神秘微笑

2019-12-04 13:51聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

台南市文化資產管理處委託台南藝術大學，進行交趾陶國寶與一般古物的修復與研究，不僅清楚看到被稱為交趾陶大師葉王的創作技巧，還修復一件由台南學甲慈濟宮收藏的半身仕女，其典雅秀麗的微笑，彷彿是台版的蒙娜麗莎。

文資處表示，交趾陶為台灣廟宇常見的裝飾藝術，學甲慈濟宮內收藏200多件清咸豐年間葉王交趾陶作品，質、量都堪稱全國之冠，其中「加官、晉祿」、「合境、平安」、「胖、瘦羅漢」等3組6件精品更於2015年獲文化部指定為國寶，創下私部門典藏國寶的先例。

作為廟宇建築外觀之裝飾，交趾陶長期曝曬於戶外環境，容易因風化產生剝落、斷裂、缺損、鹽害等劣化狀況，但目前國內對於交趾陶古物保存修復的研究仍相當缺乏。為進一步瞭解交趾陶材質並建立國寶體檢資料，文資處啟動檢測與修復計畫，選定6件國寶及3件一般古物作為標的，委託南藝大執行科學檢測、紀錄、研究與分析，並研擬修護方案，全案於近日完成，成果豐碩。

文資處指出，本案執行包含可見光、紅外線、X光攝影、熱分析等多項科學檢測項目，逐一分析判讀，為6件珍貴國寶建置完整的體檢紀錄。透過X光攝影，得以檢視陶塑內部結構，本次即發現這批塑像內部分別以三種不同粗細的銅線作為各構件的連接，從銅線在陶像內部交纏的「走勢」不同，可作為作品完整性的判斷依據。

例如本次檢測的一般古物「胡人獻瑞」，為一組兩件的對照作品，其中一件獅腳、獅尾內均以粗銅線彎折後再以細銅線綑綁固定，銅線清楚整齊，應為葉王原作。另一件獅腳、獅尾內的銅線粗細綑法不同，走勢較亂，研判可能為後人修補的痕跡。透過科學儀器的協助，除了有助於文物判斷，更能進一步認識交趾陶大師葉王的創作技巧。

不僅如此，執行團隊更運用3D建模技術，搭配11部專業相機為每件國寶拍攝超過1000張相片，完成精細詳實的3D模型檔案，有助於瞭解肉眼不易觀察的文物細節，未來也能擴展運用到文創商品設計，開拓交趾陶藝術推廣的多元性。

此外，本次也自慈濟宮收藏的200多件一般古物中選出劣化狀況最為嚴重的「半身仕女」像，進行脫鹽及緊急修復，大幅改善原先保存狀態。修復後的仕女重現原作風采，五官及衣著紋路清晰顯露，臉部豐潤秀美，細眉鳳眼、輕點絳唇，婉約微笑的模樣如同「蒙娜麗莎」優雅又神祕。本次修復過程所獲得的經驗與資訊將作為後續其他交趾陶文物修復的重要參考，可謂公私部門合力保存古物的一次新例。

國寶交趾陶「胖羅漢」3D圖。圖／文資處提供
國寶交趾陶「胖羅漢」3D圖。圖／文資處提供
分享
國寶交趾陶「加官」X光圖。圖／文資處提供
國寶交趾陶「加官」X光圖。圖／文資處提供
分享
國寶交趾陶「加官」。圖／文資處提供
國寶交趾陶「加官」。圖／文資處提供
分享
「半身仕女」緊急修復後，呈現典雅的笑容，宛如台版蒙娜麗莎。圖／文資處提供
「半身仕女」緊急修復後，呈現典雅的笑容，宛如台版蒙娜麗莎。圖／文資處提供
分享
國寶交趾陶「胖羅漢」。圖／文資處提供
國寶交趾陶「胖羅漢」。圖／文資處提供
分享
國寶交趾陶「瘦羅漢」3D圖。圖／文資處提供
國寶交趾陶「瘦羅漢」3D圖。圖／文資處提供
分享
一般古物「胡人獻瑞」有鬚胡人。圖／文資處提供
一般古物「胡人獻瑞」有鬚胡人。圖／文資處提供
分享
國寶交趾陶「瘦羅漢」。圖／文資處提供
國寶交趾陶「瘦羅漢」。圖／文資處提供
分享
一般古物「胡人獻瑞」有鬚胡人X光圖。圖／文資處提供
一般古物「胡人獻瑞」有鬚胡人X光圖。圖／文資處提供
分享
「半身仕女」緊急修復後，呈現典雅的笑容，宛如台版蒙娜麗莎。圖／文資處提供
「半身仕女」緊急修復後，呈現典雅的笑容，宛如台版蒙娜麗莎。圖／文資處提供
分享
一般古物「胡人獻瑞」無鬚胡人。圖／文資處提供
一般古物「胡人獻瑞」無鬚胡人。圖／文資處提供
分享
一般古物「胡人獻瑞」無鬚胡人X光圖。圖／文資處提供
一般古物「胡人獻瑞」無鬚胡人X光圖。圖／文資處提供
分享

交趾陶修復國寶

延伸閱讀

蒙娜麗莎在嘉義 故宮南院奇幻嘉年華推出VR創...

她仿妝蒙娜麗莎爆紅 自曝遭前男友拖出電梯掐脖...

92歲「國寶歌王」文夏遭餵毒 體重只剩30...

撤收《蒙娜麗莎》？羅浮宮爆量遊客的品質對策大...

相關新聞

創世台東院創意料理做公益 市長張國洲響應

2019-12-04 14:43

山區老人家自給自足 獨一無二的福利羨煞人

2019-12-04 14:43

嘉縣國中健康操比賽 學生展現青春活力

2019-12-04 14:38

左鎮翻轉惡地 月世界開出新鮮蔬果

2019-12-04 14:34

賞燈好幫手！2020台灣燈會官網上線、APP智慧超科技

2019-12-04 13:43

故宮南院對面長榮文苑酒店 試營運餐飲住宿優惠

2019-12-04 12:45

與特殊孩子打球 嘉義市府辦球賽

2019-12-04 12:26

老人比例最高嘉義縣總統立委選民數減少 投票所增加

2019-12-04 11:27

台東縣府推動智慧農業4.0 將科技導入農耕

2019-12-04 10:40

溜小孩新去處！ 台南推出兒童道路模擬駕駛體驗

2019-12-04 10:39

神仙魚水族界熱門新寵 養殖達人林義川榮獲百大青農

2019-12-04 10:36

台南教養院生菁寮老街踩街 社區商家送暖同行

2019-12-04 10:06

堊地生機！全國唯一現地化石園區夯 左鎮農民市集開賣

2019-12-04 08:11

台南3人獲消防鳳凰獎楷模

2019-12-04 00:01

嘉市智慧巡簽 年省10.5萬張紙

2019-12-04 00:00

台南海安路「燈泡人」 回來了

2019-12-04 00:00

雲林同婚布條惹議 藍綠互槓

2019-12-03 23:58

烏山頭水庫設光電板 沒環評遭民眾抗議

2019-12-03 23:38

魚蝦貝感染奴卡氏菌增多 嘉義縣水產檢診評比全台第一

2019-12-03 21:27

台南安南區有熊出沒？ 屏科大初步判定結果出爐

2019-12-03 17:17

台南轉運站25日營運國道客運配合搬遷 這家名店進駐

2019-12-03 16:56

嘉市流感疫苗第二階段開打 周日衛生所加開半日門診

2019-12-03 15:58

三重民眾黨參選人掛蔡總統看板 引發民進黨不滿

2019-12-03 15:56

提白河設立農產加工區 賴惠員：增加就業機會

2019-12-03 14:40

搭巴士遊台江 「台灣好行-99安平台江線」新增12班

2019-12-03 14:21

全台第一座愛家競選概念館 安定力量邀你打卡喝咖啡

2019-12-03 14:20

藏金閣點燈了！ 回收資源製作的耶誕樹與飾品有夠Q

2019-12-03 14:07

林志玲從台南出嫁 想了解府城婚嫁禮俗看這裡

2019-12-03 13:48

嘉縣百歲長者感恩宴 華山基金會力撐募款寒冬

2019-12-03 13:39

影／歷經5年奔走 蔡育輝：新營交流道機車涵洞將打通

2019-12-03 13:12

居家科技互動平台 雲林長輩開心：可以跟電視打招呼！

2019-12-03 12:57

別傳裸照給他人 嘉市漫畫呼籲「不當脫殼龜」

2019-12-03 12:21

熱情愛台灣故土 意象書法家陳世憲大方捐書法版權

2019-12-03 12:15

台南市鹿耳門聖母廟安座38周年大典 親善大使吸睛

2019-12-03 11:10

台南海安路燈泡人斷頭 修了一個月今天回來了

2019-12-03 10:50

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

環狀線年底通車恐有變數 新北捷運局：持續努力

2019-12-03 22:02

桃園八德區立游泳池流標12次 年底前將夷為平地

2019-12-03 20:06

台南安南區有熊出沒？ 屏科大初步判定結果出爐

2019-12-03 17:17

防超速釀禍 屏東增設6支測桿在這幾處

2019-12-03 20:07

全台最美十大景觀公路 西濱白沙屯奪冠

2019-12-03 21:13

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35

嘉市流感疫苗第二階段開打 周日衛生所加開半日門診

2019-12-03 15:58

影／基隆山藥大餐來了10創意菜 優惠價餐券後天開賣

2019-12-03 15:31

竹市議會通過市府明年度總預算案 歲出共刪減7千萬元

2019-12-03 15:30

中捷虧8.9億人事費占六成 中市議員憂不堪虧損

2019-12-03 21:14

老闆不捨30年水族館關門 「保證教到會」等有緣人頂讓

2019-12-04 10:52

台中舊城區耶誕點燈 迪士尼卡通亮起來

2019-12-03 19:24

台南轉運站25日營運國道客運配合搬遷 這家名店進駐

2019-12-03 16:56

三重民眾黨參選人掛蔡總統看板 引發民進黨不滿

2019-12-03 15:56

大安森林公園種樹署名挨批 北市公園處：種樹民眾也有

2019-12-04 09:58

見證東部體育發展史 米崙高爾夫球場招待所獲登錄古蹟

2019-12-03 16:54

堊地生機！全國唯一現地化石園區夯 左鎮農民市集開賣

2019-12-04 08:11

竹東鎮長遭停職 「妻代夫職」民眾黨批裙帶政治

2019-12-03 16:32

高雄岡山等6區1萬2千戶 5日停水10小時

2019-12-04 09:09

有線電視亂象 北市要設法管了

2019-12-04 00:11

影／杜絕違法棄置 楊文科要成立24小時專線、加碼檢舉獎金

2019-12-03 15:30

寒流來分享小夜燈暖寒意 林右昌：啟動街友低溫關懷

2019-12-03 21:15

紙箱蓋滿包全身仍冷 基隆市府夜訪街友送睡袋暖起來

2019-12-04 09:37

嗆柯文哲不尊重議會 洪健益痛罵：看了就討厭

2019-12-03 15:46

山原立委屏東交戰 綠請潘孟安吸票藍有大老護盤

2019-12-03 22:28

桃市議會國民黨團首度甲級動員 大刪市府90億元預算

2019-12-03 16:56

獅子會青商會等許多會友挺李武龍 成立國際社團後援會

2019-12-03 15:30

影／高雄氣爆 陳麗娜再提代位求償浪費善款6232萬元

2019-12-03 17:27

65歲模範嬤罹肺癌病倒 孫女淚畫「彈鋼琴」祈康復

2019-12-03 16:24

健身房新分店偷跑 北市府現勘罰12萬

2019-12-04 00:07

辦泰簽須財力證明 立委參選人秦詩雁：應取消對泰免簽

2019-12-03 16:40

遏止有線電視亂象 北市府將訂自治法規

2019-12-03 18:30

中央重啟花東快評估 花縣府：立即環評莫淪選舉支票

2019-12-03 17:34

溜小孩新去處！ 台南推出兒童道路模擬駕駛體驗

2019-12-04 10:39

嘉義太保三寶銷世界 推手是她

2019-12-03 23:59

柳營奇美用音樂療癒人心 萬芳林志炫許富凱來相挺

2019-12-03 20:06

影／池上老農日本稻米獲金賞獎 稻米伯：謝天謝地

2019-12-03 20:05

北海岸健行、溫泉、美食夯 日本業者來踩青春山海線

2019-12-04 10:39

民進黨若續執政 屏縣長潘孟安說未來最想做這個

2019-12-04 12:58

「由我發聲幫弱勢代言」 兒少代表學生推薦名單出爐

2019-12-03 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top