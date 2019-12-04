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賞燈好幫手！2020台灣燈會官網上線、APP智慧超科技

2019-12-04 13:43聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

2020台灣燈會官方網站正式上線，台中市搶先公布台灣燈會智慧導航APP，不僅可離線操作，同時提供語音輔助，帶給賞燈民眾最貼心的服務，APP將配合燈會開展時程持續更新內容，隨手掌握。

副市長楊瓊瓔表示，2020台灣燈會在台中，展期橫跨耶誕節、、元旦、農曆春節，是史上最長的燈會。台灣燈會智慧導航APP不僅有燈區地圖，還提供語音導航服務，告訴民眾亮麗燈區在哪裡，更展示附近美食、遊憩景點，讓民眾白天逛台中、晚上看花燈。

台中市研考會表示，根據以往台灣燈會官網瀏覽紀錄，民眾最關心的是「交通資訊」和「展演活動資訊」，這次特別設計在首頁就能快捷點閱這2項資訊，給民眾超直覺體驗。

研考會主委吳皇昇現場親自操作官網，展示燈會官網大眾運輸、停車場等交通訊資訊，以及全區地圖、各燈區、台中住宿旅遊資訊等諸多便民功能。

研考會指出，台灣燈會智慧導航APP預計12月16日上線，會將展區配置、燈區點位搬進程式裡，導航功能不僅可離線操作，同時提供語音輔助。

2020燈會官網、APP包括接駁站點、育嬰哺乳室、亮點燈座、洗手間位置、服務中心等都能輕鬆查詢，各家電信公司也將在燈區強化訊號，確保APP使用順暢，盼透過完善的導航功能，讓民眾跟著APP抵達想去的地點。

「2020台灣燈會在台中」官方網站：https://2020taiwanlantern.tw，中文版今日正式啟用，英文版及智慧導航APP預計12月16日上線，未來將配合燈會開展時程持續更新內容，成為民眾賞燈的最佳幫手。

「2020台灣燈會在台中」官方網站中文版今日正式啟用，英文版及智慧導航APP預計...
「2020台灣燈會在台中」官方網站中文版今日正式啟用，英文版及智慧導航APP預計12月16日上線。記者喻文玟／攝影
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