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故宮南院對面長榮文苑酒店 試營運餐飲住宿優惠

2019-12-04 12:45聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

位在嘉義縣故宮南院對面，縣治地區規模最大-長榮集團旗下的長榮文苑酒店，即將開幕試營運，引起民眾及旅遊業關切，官網公告試營運餐飲及住宿優惠訊息，餐飲從21日起到明年元月19日；優惠住宿從明年元旦起到2月29日。

縣府文化觀光局長許有仁說，南故宮周邊除明年要開幕的長榮文苑酒店，還有另一間也在南故宮對面的棒棒積木飯店，業者看好嘉義縣觀光旅遊市場，文觀局將結合串連飯店及旅遊業、伴手禮業者，帶動觀光旅遊。

長榮文苑酒店全館總計263間景觀客房，客房規畫六種房型，另有專為親子旅客特別設計的家庭親子客房，官網公告試營運期間優惠房間及價格:高級客房 (雙人房)2899元；高級家庭房 (四人房)3899元。

長榮文苑酒店最近招募員工，積極籌備開幕試營運，酒店設施有會議中心、中西式餐廳、游泳池、健身房、三溫暖等設備；許有仁說，故宮南院周邊飯店除即試營運的長榮文苑，還有預計明年春節完工的棒棒積木飯店，客房共188間，長榮文苑酒店在地徵才，增加就業機會，帶動地方觀光旅遊。

故宮南院今年入園遊客人數即將達到百萬人，4年前開幕，周邊有許多飯店籌建，但承租台糖改建飯店的樺舍商旅開幕後，卻因故宮南院未帶來預期觀光效益，去年吹熄燈號，故宮南院明年展開新故宮計畫國寶寶修復館興建計畫，園區夜間開放，地方人士期待新飯店帶來商機人潮，繁榮發展地方。

位在嘉義縣故宮南院對面的棒棒積木飯店，掛著即將開幕的廣告招牌。記者魯永明／攝影
位在嘉義縣故宮南院對面的棒棒積木飯店，掛著即將開幕的廣告招牌。記者魯永明／攝影
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位在嘉義縣故宮南院對面，縣治地區規模最大-長榮集團經營的長榮文苑酒店，即將開幕試...
位在嘉義縣故宮南院對面，縣治地區規模最大-長榮集團經營的長榮文苑酒店，即將開幕試營運。記者魯永明／攝影
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