與特殊孩子打球 嘉義市府辦球賽

嘉義市政府今天在世賢國小活動中心舉辦「適應體育籃球運動友誼賽」，透過運動的設計，讓特殊孩子融入一起打球，總計有國中小學31隊參加，雖然是冷冷的冬天，但是大家玩得充滿熱情，嘉義市長黃敏惠也跟大家一起打球同樂。

適應體育籃球的球隊組成就經過特殊設計，每一隊五位球員，其中3位是身心障礙小朋友，2位是普通生，讓普通生與特教生同隊一起傳球、一起投籃，共同取得成績，希望展現適應體育的真諦。

黃敏惠表示，融合教育應該落實在我們生活當中，「運動」就是拉近彼此最好的方式，因此我們用打籃球，讓普通生與特教孩子一起運動、歡笑，從小培育普特共融的種子，讓共融、共榮的價值發揚光大。

黃敏惠說，自己也身兼中華台北特奧會的理事長，特奧一路以來推動「融合」精神，運動就是讓我們打破疆界、認識彼此、不分彼此的最好方法。

她說，一般的競技型運動，為了要爭取最好成績，大家是互不相讓的，特奧運動的重點在融合，運動成為讓一般人牽起身心障礙人士之手的橋梁。