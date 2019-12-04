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老人比例最高嘉義縣總統立委選民數減少 投票所增加

2019-12-04 11:27聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

總統立委大選將近，全國老化比例最高的嘉義縣，縣府民政處統計，選舉人數42萬9222人，比3年前本屆大選43萬885人，還少1663人，但因中選會為讓選舉投開票加速順暢，指示投票所選舉人數1200人，要拆成2所，因此選民雖減少，但投票所增加44所，由原來486所增到530所。

去年九合一選舉合併公投，造成多處投開票所大排長龍，為改進缺失，雖下月總統立委選舉不併公投，嘉縣選民數減少，但中選會指示選民1200人投票所要拆成2所，加速投開票順暢，為此，嘉縣選委會全部增加44個投開票所，以中埔鄉增加最多10個。

太保，水上，民雄等3鄉市各增加7個； 新港鄉3個；義竹，大林，竹崎等3鄉鎮各增加2個；朴子，梅山，番路，大埔等4鄉鎮市各增加1個，投票所預估公民數最多的是東石鄉第31投開票所人口數1835人，人數超過中選會規定，東石鄉公所表示，因投票所先天宮香客大樓，地方夠大，不另覓地點；人數最少是阿里山鄉第512投票所得恩亞納社區，預估選民71人。

另中選會新規定，選民數1500人以上要有6個投票遮屏（含身障遮屏）；1201人至1499人要設置5個投票遮屏（含身障遮屏）；1200人以下要設置4個投票遮屏（含身障遮屏）； 新增44個投票所，根據中選會的規定，共新購買增加305個投票遮屏。

嘉縣面臨少子化及高齡化現象，近10年人口減少4萬4000人，是內政部公布老化比例最高的縣； 3年前本屆總統及立委選舉，全縣選舉人數43萬885人，明年1月選舉人數42萬9222人，減少1 663人 ；立委選舉區山區(第二選區)海區(第一選區)，下屆海區選舉人數20萬1378人， 山區22萬7844人。

老人比例最高嘉義縣總統立委選舉選民減少，因中選會規定，投票所增加44個，圖為選委...
老人比例最高嘉義縣總統立委選舉選民減少，因中選會規定，投票所增加44個，圖為選委會與環保局聯合辦公大樓。記者魯永明／攝影
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