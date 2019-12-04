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神仙魚水族界熱門新寵 養殖達人林義川榮獲百大青農

2019-12-04 10:36聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣中埔鄉民林義川將原本不起眼神仙魚，透過雜交育種，養出「阿凡達」藍色系的耀眼色澤，並再精進養出長鰭型「藍寶堅尼」、超具質感「極光黃金甲」等新品，不但在水族競賽得名，也讓神仙魚成為外銷的熱門寵物魚種，外銷大陸、歐美等國，榮獲第五屆百大青農，縣府農業處長許彰敏代表縣長翁章梁前往林家貼紅紙祝賀。

42歲林義川水族魚養殖長達30多年，全靠摸索無師自通，為雜交育種，投入逾700萬元資金，會喜歡上水族魚 ，是6歲童年，有一次父親帶他到理髮店理髮，看到隔壁水族館，迷上色彩美麗觀賞魚，父親買一對鬥魚送他，開啟他養水族魚人生，長大成為事業。

林義川迷上源自亞馬遜河流域神仙魚，至今雜交成功10多種，過去魚沒顏色，他雜交成功不同色系耀眼色澤，成為水族界新寵，每隻上千元，透過網路臉書行銷，如今打進歐美及大陸水族市場，前景看好，林義川計畫舉辦神仙魚競賽。

漁業科長張建成說，觀賞魚有別於食用魚，如同花卉有別於食用農作物，具陶冶性情、美化生活特性，隨著生活水準提升，觀賞魚重要性與日俱增，觀賞魚養殖業具低耗水量、高單位面積產值，世界性消費等特性，觀賞魚產業發展深具潛力。

林義川榮獲第五屆百大青農，是嘉義養殖青年之光，將獲政府2年輔導措施及3年追蹤調查，協助青農在農業領域發展； 張建成說，參加選拔青農須符合18至45歲，向農業改良場、畜產試驗所或漁業署申請，通過進入輔導研訓班，結訓後由各區農業改良場初審，再由農委會複審，獲選獲貸款優惠與輔導協助。

嘉義縣中埔鄉民林義川將不起眼的神仙魚，透過雜交育種，養出「阿凡達」藍色系的耀眼色...
嘉義縣中埔鄉民林義川將不起眼的神仙魚，透過雜交育種，養出「阿凡達」藍色系的耀眼色澤等新品，不但在水族競賽中得名，也讓神仙魚成為外銷的熱門寵物魚種。圖／林義川提供
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嘉義縣中埔鄉民林義川將不起眼的神仙魚，透過雜交育種，養出「阿凡達」藍色系的耀眼色...
嘉義縣中埔鄉民林義川將不起眼的神仙魚，透過雜交育種，養出「阿凡達」藍色系的耀眼色澤等新品，不但在水族競賽中得名，也讓神仙魚成為外銷的熱門寵物魚種。圖／林義川提供
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神仙魚養殖達人嘉義縣中埔鄉民林義川(左)榮獲第五屆百大青農，農業處長許彰敏(右)...
神仙魚養殖達人嘉義縣中埔鄉民林義川(左)榮獲第五屆百大青農，農業處長許彰敏(右)代表縣長翁章梁前往貼紅紙祝賀。圖／縣府農業處提供
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嘉義縣中埔鄉民林義川將不起眼的神仙魚，透過雜交育種，養出「阿凡達」藍色系的耀眼色...
嘉義縣中埔鄉民林義川將不起眼的神仙魚，透過雜交育種，養出「阿凡達」藍色系的耀眼色澤等新品，不但在水族競賽中得名，也讓神仙魚成為外銷的熱門寵物魚種。圖／林義川提供
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嘉義縣中埔鄉民林義川將不起眼的神仙魚，透過雜交育種，養出「阿凡達」藍色系的耀眼色...
嘉義縣中埔鄉民林義川將不起眼的神仙魚，透過雜交育種，養出「阿凡達」藍色系的耀眼色澤等新品，不但在水族競賽中得名，也讓神仙魚成為外銷的熱門寵物魚種。圖／林義川提供
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