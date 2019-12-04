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台南教養院生菁寮老街踩街 社區商家送暖同行

2019-12-04 10:06聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南教養院響應國際身心障礙者日，舉辦「與愛同行，生活無礙-無米樂社區踩街行」活動，242名院生開心逛近來因「俗女養成記」一劇而爆紅的後壁菁寮老街，在商家協助愛心響應更感溫馨。

在里長殷獻政協助及14間在地商家合作，結合店家特色商品，設計出「CRPD在菁寮」闖關地圖，參與商家有著名的棉被店、老字號餅舖、懷舊柑仔店、古早味小吃店、飲料店及便利商店等，院生除了完成自個任務，也很好奇其他同儕都去哪些店家，彼此分享過關經驗，展現戰利品，歡笑聲不斷，闖關遊戲在菁寮真正體現障礙者融入社區的精神。

參與商家也展現愛心，如佳鄉美食館和富貴食堂為支援本次活動，都特別破例準備晚餐便當，當地的統一超商除歡迎憨兒們並提供優惠，富貴食堂更提供場地，讓院生完成創作愛心樹的任務，而愛心樹上的每一張愛心都是院生小傑，用打孔機一張一張製作出來，隨著黏貼的愛心越來越多，樹型漸漸浮現，小傑看到自己的愛心變成美麗的創作，露出滿意的微笑。

教養院院長張瓊月說，踩街活動讓院生宣達身心障礙者的權益，更重要的是連結鄰里關係，讓他們參與社區，自主購買喜歡的商品，也讓社區商家、民眾與憨兒接觸，建立更友善關係，更要感謝鄉親們鼎力支持、參與。

台南教養院生菁寮老街踩街 社區商家送暖同行。圖/台南教養院提供
台南教養院生菁寮老街踩街 社區商家送暖同行。圖/台南教養院提供
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台南教養院生菁寮老街踩街 社區商家送暖同行。圖/台南教養院提供
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