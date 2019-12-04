台南教養院生菁寮老街踩街 社區商家送暖同行

2019-12-04 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



台南教養院響應國際身心障礙者日，舉辦「與愛同行，生活無礙-無米樂社區踩街行」活動，242名院生開心逛近來因「俗女養成記」一劇而爆紅的後壁菁寮老街，在商家協助愛心響應更感溫馨。

在里長殷獻政協助及14間在地商家合作，結合店家特色商品，設計出「CRPD在菁寮」闖關地圖，參與商家有著名的棉被店、老字號餅舖、懷舊柑仔店、古早味小吃店、飲料店及便利商店等，院生除了完成自個任務，也很好奇其他同儕都去哪些店家，彼此分享過關經驗，展現戰利品，歡笑聲不斷，闖關遊戲在菁寮真正體現障礙者融入社區的精神。

參與商家也展現愛心，如佳鄉美食館和富貴食堂為支援本次活動，都特別破例準備晚餐便當，當地的統一超商除歡迎憨兒們並提供優惠，富貴食堂更提供場地，讓院生完成創作愛心樹的任務，而愛心樹上的每一張愛心都是院生小傑，用打孔機一張一張製作出來，隨著黏貼的愛心越來越多，樹型漸漸浮現，小傑看到自己的愛心變成美麗的創作，露出滿意的微笑。