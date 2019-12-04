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堊地生機！全國唯一現地化石園區夯 左鎮農民市集開賣

2019-12-04 08:11聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南左鎮區化石文化園區今年五月開幕以來，半年遊客已逾34萬人次，左鎮區公所期盼這股觀光熱潮，能夠為人口外流嚴重淪為極限村的左鎮帶來翻轉機會，在化石館對面的光榮休閒園區推出「瓜棚下農特產市集」，本周六試賣後，每逢周六及周日展售左鎮青農及各社區發展協會在堊地種出的新鮮蔬果，及手做古早味與創意的美食，讓居民為翻轉惡地環境的努力被外界看到。

左鎮區長李耀州表示，瓜棚下的市集目前邀請54攤，有新鮮蔬菜外也包含木瓜、山蕉、蜂蜜、番茄、香菇、火龍果、破布子、巧克力、竹籐工藝、魚菜共生羅勒麵，以社區產業萬壽菊、月桃、咖哩等系列的創意美食，古早味小吃等，琳瑯滿目，都是轄內農民與業者的努力成果，產地直賣，品質有保障。

左鎮區公所在場地拱門栽種蛇瓜、葫蘆瓜、南瓜等瓜果和花卉可供遊客觀賞拍照打卡。本周六開市當天邀請新化社大太鼓及灑舞部岸舞團原住民舞蹈表演，揭牌儀式後掃描招牌上QR Code，加入左鎮農特產品市集FB並與活動現場合照上傳前100位，更可獲得精美小禮物1份，另有蔬果安全標章認證有獎問答、農特產品拍賣等好康，且當天消費滿5百元可參加「蔬果套圈圈-套中帶回家」活動。

台南市府已爭取到文化部旗艦型計畫經費，108年至109年補助化石園區達3千3百萬元增設館內互動設施，未來將串連左鎮化石園區、山上花園水道博物館、大內南瀛天文館、新化虎頭埤風景區等景點共同推出套票，來啟動山區的文化觀光動能，後續若再加上左鎮農特產市集，相信更能吸引大批人潮前來觀光，帶動在地農業，活絡周邊商圈。

李燿州指出 ，期望藉由開辦左鎮農特產市集，建構左鎮農民的銷售平台，開拓小農多元行銷管道，提供各社區發展協會銷售在地特色產品及伴手禮，進而推廣農民參與「有機農產品標章」、「CAS臺灣優良農產品標章」、「產銷履歷認證標章」及「台灣農產生產溯源QR Code」三章一Q認證，協助農業轉型讓「堊地重生，翻轉左鎮」，以增加農民收益及帶動左鎮地區周邊商圈發展。

李耀州說，左鎮以「月世界」景觀知名，全區覆蓋白堊土不利耕作，且位處偏遠人口嚴重流失，希望透過農特產的行銷活動，展現惡地重生的力量，一起翻轉左鎮。期待未來每周六、日（全年52個星期）的市集，藉由化石園區參觀人潮將優質農特產品推廣出去，讓在地或結合山區農民（新農人）增加收入；左鎮農特產市集位於化石展館對面的光榮休閒園區內，台20線為界過馬路就可到了。

台南市左鎮區推出瓜棚下農民市集，現場栽種蛇瓜等相當吸睛。圖／左鎮區公所提供
台南市左鎮區推出瓜棚下農民市集，現場栽種蛇瓜等相當吸睛。圖／左鎮區公所提供
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台南市左鎮區推出瓜棚下農民市集，拱門上栽種各式瓜果等相當吸睛。圖／左鎮區公所提供
台南市左鎮區推出瓜棚下農民市集，拱門上栽種各式瓜果等相當吸睛。圖／左鎮區公所提供
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台南市左鎮區推出瓜棚下農民市集，現場栽種葫蘆等相當吸睛。圖／左鎮區公所提供
台南市左鎮區推出瓜棚下農民市集，現場栽種葫蘆等相當吸睛。圖／左鎮區公所提供
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台南市左鎮區在周六及周日推出瓜棚下農民市集。圖／左鎮區公所提供
台南市左鎮區在周六及周日推出瓜棚下農民市集。圖／左鎮區公所提供
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台南市左鎮區推出瓜棚下農民市集，現場栽種各式瓜類等相當吸睛。圖／左鎮區公所提供
台南市左鎮區推出瓜棚下農民市集，現場栽種各式瓜類等相當吸睛。圖／左鎮區公所提供
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台南市左鎮區在周六及周日推出瓜棚下農民市集。圖／左鎮區公所提供
台南市左鎮區在周六及周日推出瓜棚下農民市集。圖／左鎮區公所提供
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台南市左鎮區在周六及周日推出瓜棚下農民市集。圖／左鎮區公所提供
台南市左鎮區在周六及周日推出瓜棚下農民市集。圖／左鎮區公所提供
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化石農民

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