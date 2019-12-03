魚蝦貝感染奴卡氏菌增多 嘉義縣水產檢診評比全台第一

2019-12-03 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／即時報導



嘉義縣家畜疾病防治所上個月以水產動物奴卡氏菌感染症為主題，參加農委會動植物防疫檢疫局舉辦的強化動物疾病檢診體比賽，獲專家學者肯定，榮獲全國第一名；縣長翁章梁今天到家畜所表揚防疫團隊，頒發獎座。

所長林珮如指出，相較於陸生動物，魚蝦貝類受氣候、環境、病原及人為因子影響較大，生病時棲息池底不易觀察，根據漁民長年送診病例中發現感染奴卡氏菌病例與魚種有逐年增加趨勢，該菌是不易根除病原菌，無有效治療方式也無特效藥，只有加強檢疫與飼養管理才可降低病菌擴散。

為積極解決漁民困擾清除奴卡氏菌，進行奴卡氏菌防治相關研究，發現魚塭徹底整池清池及底泥環境消毒，可有效防堵病疫情發生，建議魚塭收成後，放乾池水，經陽光曝曬至底泥龜裂後灑佈生石灰（30-60kg/分）及漂白粉（10-30 kg/分），注水放養，養殖期間留意放養密度、加強網具器具消毒，維持良好水質，只要養殖漁民做好預防管控，可減少疾病發生。

翁章梁說，家畜所是優秀動物防疫團隊，是畜牧業養殖業守護神，扮演食安源頭把關重要角色，感謝他們辛苦付出，沿海是魚塭養殖大本營，為維護養殖生物健康，縮短漁民看診路程，縣府分別在太保、東石及義竹產區設水產動物疾病檢驗中心，派水產獸醫師駐診，以科學儀器、專業技術服務漁民。