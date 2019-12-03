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柳營奇美用音樂療癒人心 萬芳林志炫許富凱來相挺

2019-12-03 20:06聯合報 記者謝進盛／即時報導

柳營奇美醫院今天舉辦「聽希望在唱歌」關懷音樂會，經癌症希望基金會協助，知名歌手萬芳、林志炫、許富凱出席，用擅長歌聲撫慰人心，90分鐘的演唱互動，讓與會對抗癌症患者與家屬，度過難忘下午。

這項特殊音樂會已舉辦13年，為早一步將關懷與祝福送給正在治療的癌友，音樂會獻唱前，特別提早南下現身醫院的歌手「百萬王子」許富凱，與醫護同仁及志工一起至病房，為癌友送上由基金會準備的關懷禮物~保溫餐食罐及冷氣毯，藉以溫暖病友身心及表達關懷之意。

稍後關懷音樂會，由知名主持人靳秀麗揭開序幕，接續在許富凱、「主題曲女王」萬芳、及「美聲天王」林志炫等知名歌手的演唱，一首首音樂動人的旋律及歌手歌聲療癒力量，讓正在與癌奮戰的罹癌病友、家屬及醫療團隊，暫時拋開煩惱，用歌聲將溫暖收進心裡，幻化成鼓舞力量。

柳營奇美醫院院長黃順賢表示，抗癌路很漫長，癌友及家屬如能多培養興趣，可幫助緩解身心的不適及壓力，而「唱歌」是最簡單且能自我療癒的最好方式之一。與癌症希望基金會共同舉辦「聽希望在唱歌」關懷音樂會，就是希望將音樂療癒力量帶進醫院，陪伴所有病友及家屬一同走過艱辛的治療路程，正向勇敢對抗病魔，不要放棄希望。

奇美醫療體系董事兼特聘教授，也是癌症希望基金會榮譽董事曹朝榮指出，罹癌不是生命終點，不過癌症的未知與治療的不確定，對癌友及家屬來說都是煎熬，常讓病友喪失信心，對未來充滿憂慮與不安，希望每年於歲末團圓時節仍需留在醫院治療的病友，能藉由雙方合作舉辦關懷音樂會，為癌症病友在抗癌路上加油打氣。

柳營奇美醫院今天舉辦「聽希望在唱歌」關懷音樂會，歌手萬芳、林志炫、許富凱來相挺。...
柳營奇美醫院今天舉辦「聽希望在唱歌」關懷音樂會，歌手萬芳、林志炫、許富凱來相挺。圖/醫院提供
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柳營奇美醫院今天舉辦「聽希望在唱歌」關懷音樂會，歌手林志炫(左）、 柳營奇美醫院...
柳營奇美醫院今天舉辦「聽希望在唱歌」關懷音樂會，歌手林志炫(左）、 柳營奇美醫院黃順賢（右）同場。圖/醫院提供
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癌症音樂會

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