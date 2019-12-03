太保小番茄行銷國際幕後推手 她獲農業推廣教育人員獎

2019-12-03 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晴雯 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣太保市農會總幹事黃麗貞榮獲台灣農業推廣學會108年度優秀農業推廣教育人員獎，黃麗貞擔任總幹事期間，帶領太保市農會獲獎無數，更將農產品行銷國際，積極促進國際間農業交流，上個月才接待來自日本北海道前來交流溫室栽種技術的青農。

現年59歲的黃麗貞，出生在嘉義縣太保市，家中務農，黃麗貞說，幼時看著父母工作如此辛勞，能體恤農民的辛苦，也因此特別關注農業發展。

黃麗貞擔任總幹事期間，力推「3生」觀念，將生產、生活、生態相互結合，107年時輔導太保市內人口最少的後庄社區獲第一屆金牌農村競賽銅牌，社區內青農回流，投入溫室小番茄及美濃瓜栽培，創造年產值1億元，農民獲利同時，也提供些微瑕疵的瓜果給弱勢家庭、社區老人食堂食用，創造農村典範。

黃麗貞談起「太保溫室三寶」時，露出驕傲、充滿自信的神情，她說，夏天產美濃瓜，春、秋天種植網紋哈密瓜，冬天為玉女小蕃茄，樣樣都是太保市的寶貝，她鼓勵農民要勇於參與比賽，有好的東西，就要讓大家看見。

同時，黃麗貞也以成立產銷班的方式，邀獲獎農民輔導新手青農，產銷班透過集體管體、採購、栽種，分配輪種時程表，農民不搶種某樣作物，農產品能維持供需平衡，穩定市場價格。

為了指導農民，黃麗貞不但努力向農改場研究員學習新知，也邀請研究員與農民分享如何預防與治療，瞭解農田的狀況，定期做土壤PH值檢測等。

擔任總幹事一職，黃麗貞分享自己只堅持要求農民3件事，「品種、品質與品牌」，從作物的選擇到生長過程中的管理，農民最終應成立自己的品牌，黃麗貞說，其餘的行銷工作，全交由農會包辦。

黃麗貞致力於將在地農產品行銷國際，與世界接軌，在嘉義縣政府的牽線下，成功與香港貿易商接洽，準備將太保市的玉女小蕃茄行銷至海外。