太保小番茄行銷國際幕後推手 她獲農業推廣教育人員獎
嘉義縣太保市農會總幹事黃麗貞榮獲台灣農業推廣學會108年度優秀農業推廣教育人員獎，黃麗貞擔任總幹事期間，帶領太保市農會獲獎無數，更將農產品行銷國際，積極促進國際間農業交流，上個月才接待來自日本北海道前來交流溫室栽種技術的青農。
現年59歲的黃麗貞，出生在嘉義縣太保市，家中務農，黃麗貞說，幼時看著父母工作如此辛勞，能體恤農民的辛苦，也因此特別關注農業發展。
黃麗貞擔任總幹事期間，力推「3生」觀念，將生產、生活、生態相互結合，107年時輔導太保市內人口最少的後庄社區獲第一屆金牌農村競賽銅牌，社區內青農回流，投入溫室小番茄及美濃瓜栽培，創造年產值1億元，農民獲利同時，也提供些微瑕疵的瓜果給弱勢家庭、社區老人食堂食用，創造農村典範。
黃麗貞談起「太保溫室三寶」時，露出驕傲、充滿自信的神情，她說，夏天產美濃瓜，春、秋天種植網紋哈密瓜，冬天為玉女小蕃茄，樣樣都是太保市的寶貝，她鼓勵農民要勇於參與比賽，有好的東西，就要讓大家看見。
同時，黃麗貞也以成立產銷班的方式，邀獲獎農民輔導新手青農，產銷班透過集體管體、採購、栽種，分配輪種時程表，農民不搶種某樣作物，農產品能維持供需平衡，穩定市場價格。
為了指導農民，黃麗貞不但努力向農改場研究員學習新知，也邀請研究員與農民分享如何預防與治療，瞭解農田的狀況，定期做土壤PH值檢測等。
擔任總幹事一職，黃麗貞分享自己只堅持要求農民3件事，「品種、品質與品牌」，從作物的選擇到生長過程中的管理，農民最終應成立自己的品牌，黃麗貞說，其餘的行銷工作，全交由農會包辦。
黃麗貞致力於將在地農產品行銷國際，與世界接軌，在嘉義縣政府的牽線下，成功與香港貿易商接洽，準備將太保市的玉女小蕃茄行銷至海外。
「沒有天上掉下來的禮物，設定目標才能成功。」她說，面對農民始終抱持尊敬的心，盼將農民的成果行銷世界，讓世界看見太保，在行銷農產品的崗位上堅持多年的黃麗貞獲得台灣農業推廣學會的肯定，將於6日前往中興大學領取108年度優秀農業推廣教育人員獎。
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