AI戰略新佈局 南市府與科技大廠雙主軸發展

2019-12-03 17:15 中央社 台南3日電



台南市政府AI發展計畫今天啟動，以「成立AI發展平台，創造就業機會」與「培育AI人才，提升數位競爭力」兩大發展主軸，打造人才與技術研發、產業鏈結及國際接軌的AI發展基地。

微軟大中華區董事長柯睿杰（Alain Crozier）、台灣微軟總經理孫基康，以及Linker Networks創辦人謝源寶都出席今天記者會。「台南市政府AI發展計畫」為微軟首次攜手全球戰略合作夥伴–Linker Networks與地方政府合作，引進AI自動標註(auto-labeling)技術；同時謝源寶今天也宣布將進駐台南招募及培育在地AI人才，強化台南AI人才與技術、產業的連結。

柯睿杰表示，微軟與台灣政府部門緊密合作，制定AI計劃，在短短6個月時間內，成功發展出AI 100計畫，創造出上百種AI解決方案。台灣微軟感謝台南市政府的大力支持以及協助，也希望未來能夠推動AI普及化、生活化以及產業化，讓公司行號以及一般民眾都能夠享受AI的優勢。

孫基康指出，很高興能跟台南市政府合作，一起創造智慧平台，讓更多AI的技術從台南開始發展，進而展望全球的發展。

謝源寶提及希望將最重要的AI訓練資料，在台南用auto-lebeling的技術來產生，這對於整個產業鏈的價值是不可限量的；如果能將AI跟資安、5G結合在一起的話，台南將會成為世界一流的AI中心。

黃偉哲表示，人工智慧不再只是個時髦，卻不知道如何運用的名詞，它將落實在生活周遭，讓生活更便利、施政更有效率、學習更便利。以交通服務來說，藉由AI讓民眾更容易找到停車位、更容易規劃行車路線；在醫療服務方面，AI的運用讓衛生局以及醫師更容易掌握市民的健康狀況，以及可能發生的傳染病或流行的地區；在教育方面，則可以幫助老師及學生做更有效率的智慧教學及學習。

研考會表示，台南市政府與微軟、LinkerNetworks透過三方合作，響應中央「小國大戰略」AI發展重鎮政策，推動AI在台南落地發展，藉由深耕AI人才培育與促成產業轉型，期許未來台南市成為第一個將AI自動標註實現於城市治理的智慧城市。