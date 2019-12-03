嘉市流感疫苗第二階段開打 周日衛生所加開半日門診

2019-12-03 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市衛生局今年度備妥95000劑四價流感疫苗，在11月15日起以3階段提供民眾接種服務，第二階段與第三階段分別於12月8日、明年1月1日展開，12月8日開打適逢周日，東、西兩區衛生所加開半日門診從上午8點30分到11點30分，方便市民前往接種疫苗。

嘉義市政府衛生局表示，衛生局委託的五家醫院，已經分別進入校園開始流感疫苗集體接種，嘉義市是重視健康的城市，近5年校園接種率平77.6%，比全國平均72.8%更高。包括國中小、高中職及五專三年級以下的校園接種，將於1月14日過年前完成。

衛生局說，如果學生在學校預定接種日期無法配合，則可請家長帶著補接種通知單到流感疫苗合約醫療院所補打。

即將開始的第二階段接種，配合疫苗下貨量，衛生局也與各里、幼兒園聯繫積極籌備當中，計畫在1月4日起於本市77個里設站、1月11日於幼兒園設站，分別為65歲以上高齡者、以及幼兒園小朋友免費打流感疫苗。

衛生局建議，滿6個月尚未進入幼兒園就讀的小朋友，家長應該在12月8日之後帶著小寶貝到流感疫苗注射合約院所施打疫苗，以降低流感的威脅，65歲以上長者請攜帶身分證及健保卡、幼兒接種請攜帶兒童手冊及健保卡踴躍接種。

每年流感高峰期對於民眾健康影響很大，因為WHO今年的流感疫苗選株決定較晚，因此全台施打流感疫苗的時間全部順延到11月15日開始接種，衛福部預測流感高峰會在明年1月底，因此農曆年前完成接種是最佳時間。