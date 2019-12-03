深耕學校家庭教育 用畫說故事

2019-12-03 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭惠仁 ／台南即時報導



台南市教育局家庭教育中心用畫拉近親子與全家的距離，學生參加深耕學校家庭教育學生主題創作，得獎作品畫出對媽媽的愛、全家一起去郊遊的樂趣，讓人感受到家庭幸福氛圍。

繪畫是表達內心世界的方式之一，也是快樂的泉源。台南市家庭教育中心舉辦「深耕學校家庭教育學生主題創作」徵選活動已有6年，小朋友透過畫作說出心裡的感受，也說出多采多姿的家庭故事。

永康區復興國小學生葉家妤所創作的小書繪本作品「你永遠是我的好朋友」，說出母子情同姊妹的故事，平凡的情節中，充滿家的濃濃之愛。下營國小學生陳映岑的「全家一起來」則說出三姊妹一起幫忙做家事的快樂和幸福，也畫出家庭教育推廣家務分工的重要性。立人國小學生許憲彰則畫出全家戶外玩樂的快樂時光，歡樂中散發出幸福和樂。

市長黃偉哲表示，透過這項活動讓孩子進一步了解學校、家長對家庭教育付出的愛心，也期許學校教育與家庭教育能做最好的連接。