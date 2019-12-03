親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國賠法三讀通過！颱風天執意登山觀浪出意外可免賠

台鐵訂票絕不選莒光號 網指3大缺點寧願搭高鐵

嘉市警用智慧巡邏箱上路 年省逾10萬張紙

2019-12-03 15:16中央社 嘉義市3日電

嘉義市有12個派出所，超過600個巡邏箱，傳統的紙本巡簽方式一年需耗費10萬5000張紙，嘉義市警察局即日起陸續改用為智慧巡邏箱，預計明年上半年完成更新，優化巡邏勤務。

嘉義市警察局以智慧巡邏箱為主題，結合地方創生，由吳鳳科技大學「想飛科技團隊」將校內已建置的數位巡邏系統引入警用巡邏箱，參加經濟部工業局「創業歸故里－創新創業競賽」，榮獲季軍及網路人氣獎。

嘉義市警察局資訊科長曾紀秀今天表示，坊間的電子巡邏系統分別有電子巡邏棒、QR Code掃描，有時會受限於外在因素而無法正常運作，

嘉義市警局所推行的智慧巡邏箱將傳統紙本巡邏簽章表改成晶片，結合現行M-Police行動載具，不僅克服以上一般數位巡邏系統的不足之處，更進一步達到警政智慧治理。

根據嘉義市警局統計，傳統的紙本巡簽方式一年需耗費10萬5000張紙，改成晶片的智慧巡邏箱，建置成本低，每個晶片可支援10萬次讀寫，以巡簽率最高的巡邏箱來計算，每個晶片使用期限長達12年。

北門派出所副所長蔡忠順指出，以往紙本巡簽需耗時20秒，每班巡邏2人共需40秒，使用智慧巡邏箱後，平均每位員警完成簽到只需1秒，簽到更加快速、方便，在定點守望及盤查時間也相對增加，不僅提升執勤安全，也強化勤務效能。

曾紀秀說，智慧巡邏箱兼具優化勤務規劃與警力派遣等6優點，預計在明年上半年完成600個據點更新，可避免人工統計巡邏次數的人為疏失，且結合大數據統計分析，提供科學數據做為勤務規劃的運用最佳化。

嘉義警察

相關新聞

林志玲從台南出嫁 想了解府城婚嫁禮俗看這裡

2019-12-03 13:48

搭巴士遊台江 「台灣好行-99安平台江線」新增12班

2019-12-03 14:21

嘉市流感疫苗第二階段開打 周日衛生所加開半日門診

2019-12-03 15:58

提白河設立農產加工區 賴惠員：增加就業機會

2019-12-03 14:40

全台第一座愛家競選概念館 安定力量邀你打卡喝咖啡

2019-12-03 14:20

藏金閣點燈了！ 回收資源製作的耶誕樹與飾品有夠Q

2019-12-03 14:07

嘉縣百歲長者感恩宴 華山基金會力撐募款寒冬

2019-12-03 13:39

影／歷經5年奔走 蔡育輝：新營交流道機車涵洞將打通

2019-12-03 13:12

居家科技互動平台 雲林長輩開心：可以跟電視打招呼！

2019-12-03 12:57

別傳裸照給他人 嘉市漫畫呼籲「不當脫殼龜」

2019-12-03 12:21

熱情愛台灣故土 意象書法家陳世憲大方捐書法版權

2019-12-03 12:15

台南市鹿耳門聖母廟安座38周年大典 親善大使吸睛

2019-12-03 11:10

台南海安路燈泡人斷頭 修了一個月今天回來了

2019-12-03 10:50

台南溪北到嘉義高鐵免轉乘橘9線上路 今、明免費試營運

2019-12-02 23:49

終於等到了！ 奮起湖林地解編

2019-12-02 23:28

品德教育特色學校 台南4校獲獎

2019-12-02 23:27

斗六鐵路高架化 多數議員支持

2019-12-02 23:25

成功做出市場差異化 國產毛豆變「綠金」

2019-12-02 23:22

奮起湖林地解編 鐵路便當代言人終於盼到了！

2019-12-02 19:34

推台南胡麻品牌化 綠委建議找林志玲代言

2019-12-02 16:57

台南清淨家園考核 這個里路公廁比家裡還乾淨

2019-12-02 16:46

台南溪北到高鐵嘉義站 快捷公車5日上路

2019-12-02 16:31

嘉縣老人食堂近百人共食 老婦：喜歡一起吃飯的幸福

2019-12-02 14:41

斗南鎮里長病故14日補選 參選人今抽號次

2019-12-02 14:28

台南昨天驚見雲牆異象 不是變天是因為這原因

2019-12-02 14:15

台南又有新飯店開幕 蛋黃區成為搶客激戰區

2019-12-02 12:39

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

大巨蛋商場、影城棟退縮106坪 議員酸：北市府撐5年 柯換來面子

2019-12-03 00:30

悄悄通過！大巨蛋室內退縮106坪 柯市府：比預期多

2019-12-02 21:32

基隆市公車虧損連連 議會砍掉86條1000萬學生專車補貼

2019-12-02 22:22

雙北市長午餐會 侯友宜：柯文哲吃便當比我快

2019-12-02 18:33

踢爆未查驗就偷跑營運 王世堅罵「World Gym成了細菌」

2019-12-03 13:06

南投仁愛平靜吊橋升級2.0 鋼構設計汽車也能走

2019-12-03 07:33

綠守屏南立委 蘇震清：我的對手是屏東議長周典論

2019-12-02 19:17

奮起湖林地解編 鐵路便當代言人終於盼到了！

2019-12-02 19:34

參加日本米食競賽 台東池上老農謝美國勇奪金賞大獎

2019-12-02 17:36

影／燒稻草害處多多 她投訴籲執法要有魄力

2019-12-02 17:15

內湖隧道換LED燈太亮！高嘉瑜要求改善 市府：還沒完工

2019-12-02 19:49

屏東縣崁頂鄉長二度遭羈押 縣府指派九如鄉前鄉長許重慶代理

2019-12-02 17:59

竹市稅務局推動物園馬卡龍月曆 12月5日起憑發票兌換

2019-12-03 14:09

北流2850萬元預算僅用29字說明 議員傻眼

2019-12-02 20:54

高雄氣爆裝置藝術惹議 陳麗娜反嗆：天價且規避採購法

2019-12-02 17:58

「凍蒜」聲聽到凍未條 屏東市公所用民謠尬聲

2019-12-02 16:56

高雄輕軌爭議路段 葉匡時：原路線導入造街計畫

2019-12-02 16:40

旗山香蕉馬拉松周日起跑 5千根香蕉吃免驚

2019-12-02 20:21

第6座透水保水校園 新北高中打造4900噸地下貯水槽

2019-12-02 19:21

宜蘭真功夫「創意料理達人」登場 力邀米其林名廚代言

2019-12-02 21:12

林家花園蝶舞光綴光雕秀 陪你浪漫過耶誕、情人節

2019-12-03 07:32

霸氣！建設公司老董賣房 每賣一戶就捐2萬

2019-12-02 19:34

潘孟安為蘇震清站台 喊話屏東要衝出蔡英文最高得票率

2019-12-02 19:53

澄清遭政治抹黑 蘇震清今晚造勢：民進黨無分裂本錢

2019-12-02 19:27

成功做出市場差異化 國產毛豆變「綠金」

2019-12-02 23:22

高雄輕軌二階爭議路段 維持原路線

2019-12-03 00:00

台南清淨家園考核 這個里路公廁比家裡還乾淨

2019-12-02 16:46

宜蘭轉運站升級 明年動工預定111年完成

2019-12-02 16:47

台南農特拚產銷平衡 郭國文：力抗假契作真統戰

2019-12-02 21:22

會面柯文哲 侯友宜：只要沒私心，雙北生活圈一定更好

2019-12-02 20:06

翡翠原水管取水 關鍵隧道開挖

2019-12-03 00:13

寶可夢道館全國密度最高 澎湖玩家組社團抓寶

2019-12-02 14:20

新北推校園午餐3.0 這5校午餐能吃到7國新住民美食

2019-12-02 18:03

李永萍周日汐止競總成立 上午歡慶下午合體韓國瑜

2019-12-02 18:57

影／歷經5年奔走 蔡育輝：新營交流道機車涵洞將打通

2019-12-03 13:12

終於等到了！ 奮起湖林地解編

2019-12-02 23:28

毛豆從國外紅回來 12月7日揪大家到屏東崁頂採毛豆

2019-12-02 18:36

噪音車滿街跑吵死人 中彰投大執法

2019-12-02 23:38

游錫堃以「宜蘭精神」返鄉催票 目前民調雖贏但贏不多

2019-12-02 20:53

影／農漁產品申請產銷履歷1萬5千元 陳吉仲：政府吸收

2019-12-02 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top