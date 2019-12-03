嘉市警用智慧巡邏箱上路 年省逾10萬張紙

2019-12-03 15:16 中央社 嘉義市3日電



嘉義市有12個派出所，超過600個巡邏箱，傳統的紙本巡簽方式一年需耗費10萬5000張紙，嘉義市警察局即日起陸續改用為智慧巡邏箱，預計明年上半年完成更新，優化巡邏勤務。

嘉義市警察局以智慧巡邏箱為主題，結合地方創生，由吳鳳科技大學「想飛科技團隊」將校內已建置的數位巡邏系統引入警用巡邏箱，參加經濟部工業局「創業歸故里－創新創業競賽」，榮獲季軍及網路人氣獎。

嘉義市警察局資訊科長曾紀秀今天表示，坊間的電子巡邏系統分別有電子巡邏棒、QR Code掃描，有時會受限於外在因素而無法正常運作，

嘉義市警局所推行的智慧巡邏箱將傳統紙本巡邏簽章表改成晶片，結合現行M-Police行動載具，不僅克服以上一般數位巡邏系統的不足之處，更進一步達到警政智慧治理。

根據嘉義市警局統計，傳統的紙本巡簽方式一年需耗費10萬5000張紙，改成晶片的智慧巡邏箱，建置成本低，每個晶片可支援10萬次讀寫，以巡簽率最高的巡邏箱來計算，每個晶片使用期限長達12年。

北門派出所副所長蔡忠順指出，以往紙本巡簽需耗時20秒，每班巡邏2人共需40秒，使用智慧巡邏箱後，平均每位員警完成簽到只需1秒，簽到更加快速、方便，在定點守望及盤查時間也相對增加，不僅提升執勤安全，也強化勤務效能。

曾紀秀說，智慧巡邏箱兼具優化勤務規劃與警力派遣等6優點，預計在明年上半年完成600個據點更新，可避免人工統計巡邏次數的人為疏失，且結合大數據統計分析，提供科學數據做為勤務規劃的運用最佳化。