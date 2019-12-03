提白河設立農產加工區 賴惠員：增加就業機會

2019-12-03 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



民進黨台南市立委第一選區參選人賴惠員在白河區舉辦國政座談會，她認為，白河應發展產業加工產業，力拚攪動地方活力，提高附加價值。

賴惠員表示，溪北素有「豐盛之城」稱謂，許多農、牧產品都創造出聞名全國品牌。如後壁的無米樂、芭樂，東山有咖啡、龍眼，柳營鮮奶等等。白河鄰近這些產地，境內也因盛產蓮藕而受到矚目，農業定位重要性，不言而喻。