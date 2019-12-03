搭巴士遊台江 「台灣好行-99安平台江線」新增12班

2019-12-03 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



遊客搭乘台灣好行公車後下車，可以在四草大眾廟前搭乘管筏穿梭綠色隧道。圖/台江國家公園管理處提供 分享 facebook 「台灣好行-99安平台江線」公車串連台南市區、台江國家公園，雲嘉南國家風景區，是遊賞安平、四草、七股一帶重要景點方便大眾運輸工具，台江國家公園今天說，方便遊客彈性安排遊程，增加為去返程各6班車，歡迎踴躍搭乘。

無論你是搭乘火車來到台南、或是住宿在市區，還是迫不及待要探訪台江早鳥、還是選擇先到國華街遍嘗美食饕，或是想以海上夕陽為背景自拍網美，不必再擔心沒有交通工具可以造訪台江。

台江國家公園表示，每個平日都有往返各6個班次可以選擇。由火車站或林百貨一帶出發約40分鐘抵達、由美食熱點國華街出發約30分鐘到達，住宿安平民宿遊客，在安平古堡、德記洋行、安平樹屋等站上車，約10分鐘即可抵達台江國家公園管理處。

如果意猶未盡的話，可以繼續搭著台灣好行99線北行，在四草生態文化園區搭乘管筏穿梭綠色隧道、在四草野生動物保護園區體驗傳統鹽田，或到七股拜訪鹽博物館與鹽山，再搭乘下午5點15分由七股鹽山返程的最後1班車回市區。