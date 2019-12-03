全台第一座愛家競選概念館 安定力量邀你打卡喝咖啡

2019-12-03 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



「讓人走進來就有回家的感覺」安定力量台南市第五選區立委參選人李伯利安平服務處今天在安平區安平路350號成立。李伯利說，有別於一般競選總部成立的方式，這裡是全台第一座愛家競選概念館，設計上融入「家」的元素，讓人走進來就有回家的感覺。

安定力量秘書長朱竹元表示，李伯利牧師是政治素人，雖然第一次參與選舉，他總是不怕困難面對每一次的挑戰，縱然沒有太多的資源，但是靠創意贏得選民的支持。朱竹元期許李伯利能從愛家出發，帶來政治的光，明年1月11日順利進入立法院為安定力量發聲，從台南翻轉全台灣！

李伯利說，很多人說家不是談論政治的地方，甚至很多人排斥，而他認為家是政治的根源，餐桌是家裡面最重要的場所，也是每個家庭最常做決定的地方，家人們在餐桌上彼此傾聽、對話、 溝通、 修復 、和解。他強調，這就是政治的縮影，也是當前台灣政治最需要重建的地方，這也是安定力量一直在訴求的核心價值「贏回家庭、翻轉教育」。