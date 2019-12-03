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藏金閣點燈了！ 回收資源製作的耶誕樹與飾品有夠Q

2019-12-03 14:07聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市環保局藏金閣迎接新年、耶誕節即將到來，也點燈了！最有意義的是，環保局將現場「投瓶捐款活動」所得，全部捐給南台南家扶中心

環保局長林淵淙昨晚與南台南家扶中心主任李保良、龍山里長許銘福、永華里長鄭雀燕及納涼屋負責人王鈺清，一起點亮藏金閣，傳遞愛與祝福。除了點燈活動，還舉辦投瓶捐款及拍照打卡換好禮的活動，整個活動在環保又做愛心溫馨下，展開溫馨耶誕的節慶氣氛。

市長黃偉哲表示，為讓台南市弱勢孩童或單親家庭的小孩可以快樂過耶誕節，環保局將現場所舉辦的「投瓶捐款活動」所得全數贈予南台南家扶中心，相當有意義。民眾只要將家裡清洗乾淨的寶特瓶、手搖飲塑膠杯、鋁罐拿來藏金閣，投入「ECOCO智慧回收機」，每投入1瓶，環保局就捐出1元。

局長林淵淙說，今年耶誕節燈飾的布置，由藏金閣同仁運用回收寶特瓶、吸管、塑膠袋、紙箱、廢棄水管、玻璃瓶、輪胎及課桌椅等素材，製作充滿童趣的玻璃瓶聖誕老公公、輪胎雪人、歡樂拱門…等。另美學班也發揮巧思將回收保麗龍與及廣告紙製作應景的糖果屋、棒棒糖及馬卡龍。

主題燈2.5公尺高，以純白寶特瓶搭配五彩繽紛的塑膠袋來構成主燈的視覺效果，每個寶特瓶與聖誕樹頂燈都是一個個的吸管球花串起，期許未來是無塑的生活環境，更希望透過資源循環再利用淨化環境。今年藏金閣耶誕燈飾亮燈時間，即日起至明年1月5日每日晚上6至9點。

台南市環保局用資源回收物，製作2.5公尺高的耶誕樹。圖／台南市環保局提供
台南市環保局用資源回收物，製作2.5公尺高的耶誕樹。圖／台南市環保局提供
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台南市環保局藏金閣點燈了，耶誕飾品都以資源回收物製作。圖／台南市環保局提供
台南市環保局藏金閣點燈了，耶誕飾品都以資源回收物製作。圖／台南市環保局提供
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家扶中心捐款耶誕節

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