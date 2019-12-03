嘉縣百歲長者感恩宴 華山基金會力撐募款寒冬

2019-12-03 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晴雯 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣100歲人瑞賴劉素貞是華山基金會民雄站成立時，第一位服務的長輩，迄今已接受服務14年，明年1月1日賴婦將滿101歲，華山基金會也選在過年前為賴婦慶生，舉辦百歲人瑞感恩宴，也邀請長期接受服務的長輩們，一同在餐會中團圓，提前感受過年氣氛。

華山基金會在嘉義地區服務約1千3百名長輩，各鄉鎮設有服務站，為長者服務。華山基金會彰雲嘉區長林秀儀說，每年在農曆年前，服務站都會準備年菜送往長輩家中，每人1份，讓獨居長輩在過年期間，也能有佳餚可享用。

賴婦雖已滿百歲，身體仍相當健康，精神飽滿，中午用餐時看見滿桌豐富的菜色笑得合不攏嘴。賴婦原來自己獨居，華山基金會在平時提供長輩關懷訪視、物資協助，近些年因賴婦行走較為緩慢，2名兒子輪流至家中與賴婦同住。

嘉義縣番路鄉「伯恭甕缸雞」老闆娘呂翊瑄得知華山基金會要為賴婦舉辦感恩宴時，立即答應出借場地及提供料理，呂翊瑄說，看著長輩們吃得開心，自己同樣感到喜悅，願意在自己所能及的範圍內為弱勢服務，今日的菜餚為了讓長輩能吞嚥，特地煮得軟爛一些，方便長輩咀嚼。

林秀儀指出，服務一名長輩所需的費用，每月約1250元，依華山基金會在嘉義地區服務千名長者，明年度約需2千萬元的經費，但今年捐款狀況冷清，至今募不到2成，憂心未能提供長輩們良好的服務品質。