影／歷經5年奔走 蔡育輝：新營交流道機車涵洞將打通

2019-12-03 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



台南市議員蔡育輝今召開新營交流道機車涵洞將打通記者會，蔡指出，經過5年奔走，中央今年8月通過新營都市計畫第三次通盤檢討，通過用地變更，將本案列為第一階段實施，闢設「新營隋唐街與長榮路T字路口往西打通至新營交流道機車道」，爭取最快明年3月通車。

蔡育輝今邀請台南市政府工務局、都發局、交通局、水利局與新營區公所等單位會勘後舉行記者會，估計將利用現有新營中排加蓋闢為長約100公尺、寬約10公尺，連接新營交流道下方機車道，經費約600萬元。最快明年3月可望通車。

蔡育輝指出，新營交流道涵洞是新營、鹽水民眾往來交通要道，因地處偏僻、繞道費時、涵洞內燈光昏暗，標示不明，尤其讓夜歸、女性的市民沒安全感，且容易發生事故，從民國104年起就有民眾陳情，他開始改善涵洞燈光照明設備、標示，並爭取周邊監視器等。

他表示，從104年便開始行文市府，希望市府相關單位可將原為水溝的用地變更為道路用地，進而將新營長榮路與隋唐街T字口打通至交流道下機車道直通鹽水，打造一條快速又平安回家的路。