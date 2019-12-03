影／歷經5年奔走 蔡育輝：新營交流道機車涵洞將打通
台南市議員蔡育輝今召開新營交流道機車涵洞將打通記者會，蔡指出，經過5年奔走，中央今年8月通過新營都市計畫第三次通盤檢討，通過用地變更，將本案列為第一階段實施，闢設「新營隋唐街與長榮路T字路口往西打通至新營交流道機車道」，爭取最快明年3月通車。
蔡育輝今邀請台南市政府工務局、都發局、交通局、水利局與新營區公所等單位會勘後舉行記者會，估計將利用現有新營中排加蓋闢為長約100公尺、寬約10公尺，連接新營交流道下方機車道，經費約600萬元。最快明年3月可望通車。
蔡育輝指出，新營交流道涵洞是新營、鹽水民眾往來交通要道，因地處偏僻、繞道費時、涵洞內燈光昏暗，標示不明，尤其讓夜歸、女性的市民沒安全感，且容易發生事故，從民國104年起就有民眾陳情，他開始改善涵洞燈光照明設備、標示，並爭取周邊監視器等。
他表示，從104年便開始行文市府，希望市府相關單位可將原為水溝的用地變更為道路用地，進而將新營長榮路與隋唐街T字口打通至交流道下機車道直通鹽水，打造一條快速又平安回家的路。
經過5年持續努力，今年8月中央通過新營都市計畫第三次通盤檢討便將本案列為第一階段實施，預計12月底發布核定函之後即可展開開闢工程，最快可望明年3月通車。
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