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居家科技互動平台 雲林長輩開心：可以跟電視打招呼！

2019-12-03 12:57聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

衛生福利部推動長者居家科技互動平台計畫，結合科技帶領長輩做運動，並隨時透過看電視也能與人互動，衛福部今天在斗南恩惠長期照顧中心率先啟用雲林縣首場科技互動平台，盼落實在地老化、活躍老化。

今天啟用活動，從台北透過電視視訊與雲林連線，衛福部長陳時中在北部線上和恩惠長照中心長輩們互動，立委劉建國等人到場共襄盛舉，爺爺奶奶們開心說，「可以跟電視裡面的人打招呼耶」。

衛福部社區健康組專案特助吳欣茹說，以前長輩們都是給「電視看」，現在有了視訊功能，讓長輩不受時間和空間限制，在家隨時與電視裡面的人互動，而且過程中長輩運動姿勢不對，都能線上矯正，或是進行衛教。

她提到，居家科技互動平台每天都會線上直播，目前與各縣市長照中心合作，未來會擴及到社區關懷據點、民眾家裡，在家就能達到活躍老化目的。

劉建國表示，根據國發會推估2026年邁入超高齡社會，到時候每10人約有4人是65歲以上長輩，而4人中就有1位85以上超高齡老人，台灣從高齡進入超高齡社會僅有短短七年，因此得提早做好準備。

他說，居家科技平台是透過直播、視訊等科技輔助，讓長輩在家裡也可以維持健康生活型態，並定期運動、飲食均衡，避免功能衰退、促進健康。

立委劉建國（右）到場與長輩們開心互動。記者李京昇／攝影
立委劉建國（右）到場與長輩們開心互動。記者李京昇／攝影
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立委劉建國（中）到場與長輩們開心互動。記者李京昇／攝影
立委劉建國（中）到場與長輩們開心互動。記者李京昇／攝影
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老化衛福部直播劉建國2020選舉2020選舉雲林縣立委

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