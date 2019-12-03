別傳裸照給他人 嘉市漫畫呼籲「不當脫殼龜」

2019-12-03 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市社會局邀請在地漫畫家綠抹茶繪製「TALK不脫殼，不當脫殼龜」漫畫，以生動風趣的內容，提醒青少年網路陷阱多、千萬不要聽信誘惑而拍攝私密照片和影片。

漫畫內容寫到，一名國中生「龜龜」，加入限國高中生的私密群組，但群組要求要先傳露臉裸照，龜龜照做後，卻發現裸照流傳到網路上，龜龜到群組質問卻被退出群組，直呼「怎麼辦被看光光了？」

嘉義市長黃敏惠的「勇媽阿惠-黃敏惠」粉絲頁目前有五萬人以上追蹤，而且追蹤者大多是嘉義市民，觸及率高、影響力大，也是市府的免費文宣工具，進行各種活動及政策的宣導，也刊登這則漫畫。

黃敏惠在臉書上說，資訊的發達讓交友管道增多，現在在網路上就能談戀愛，但有人隱身在鍵盤後，用假意的溫暖欺騙情感，詐取金錢或肉體，近期我們還有聽聞有歹毒的人喜歡騙取裸照、私密影片用以威脅或提供其他人取樂，請大家千萬別上當。

黃敏惠指出，「兒童及少年性剝削防制條例」中散布、播送或販賣兒少性交、猥褻行為的圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品的人，一定會受到嚴厲的制裁、付出慘痛的代價。也提醒大家萬一在FB或Line收到別人轉發，也千萬不要再分享出去，以免觸法。

即使是情侶關係或好朋友，也不能傳送自己的私密照、裸照，若是遇到私密照外流的狀況，請盡快向老師、向父母、向警察尋求協助，並遵守「四要五不守則」。