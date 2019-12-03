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熱情愛台灣故土 意象書法家陳世憲大方捐書法版權

2019-12-03 12:15聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

陳世憲將其以台灣地名書法作品版權對外捐贈用於非商業用途。記者謝進盛/攝影
陳世憲將其以台灣地名書法作品版權對外捐贈用於非商業用途。記者謝進盛/攝影
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「攏係為台灣（南）， 若喜歡我用『地誌書法』創作地名作品？就儘管拿去用吧！」出身台南白河享譽國內外意象書法家陳世憲，今天將其以台灣地名書法作品版權對外捐贈，更當場揮毫寫下「白河」兩字捐給白河公所，獲得與會來賓熱烈掌聲。

這場另類捐贈活動安排在白河圖書館舉行，包括台灣企銀董事長黃博怡、白河區長蕭福清、台北市白河文經發展協會理事長魏肯堂及白河區多名里長出席，對於陳世憲此舉都表達一致支持。

陳世憲早年在自家豬圈改造書法工作室創作，小學三年級接觸書法，19歲下定要當書法家，潛身家中豬圈改造為書法工作室達

13年，書法自成一格，發展出有別傳統的「意象書法」，曾被傳統文人批評作品像「鬼畫符」，更受到外界注目。

陳世憲後又以意象書法為基底，全台走透透，發展出「地誌書法」，書寫各地地名背後的故事，體現在地人文意境，多次受邀法、美、奧、日等國展覽。他表示，意象書法創作目的，就是要讓外國人能看得懂，也能從中認識台灣，也因此這次願意將其創作的「地誌書法」版權對外捐贈。

何謂意象書法，陳世憲笑說，「就是要有感情、有故事、有畫面。」隨後也登場揮毫書寫家鄉「白河」二字；以大膽綠、粉紅為色調，只見他拿起專用大支毛筆運筆專注其中，不多時大功告成。

個性幽默的陳世憲揮毫前也不忘搞笑說，在國外受邀創作時，國外友人有時也常不清楚文字意涵，而他創作就是從自己生長的土地出發；以他為家鄉白河而書寫的「白河人」來說，粉色線條為蓮花花瓣，綠色則是其枝葉，讓人一望，眼前即浮現夏季白河大片蓮花盛開美不勝收的景色。

除「白河人」，陳世憲踏遍全台，也書寫了「台南人」、「高雄人」、「嘉義人」、「屏東人」、「旗山人」等，秉持對土地的熱愛，想傳遞給更多台灣人了解地名故事，陳世憲慷慨捐出自己地名作品的版權，將圖像置於網路上供人下載，在非商業用途的前提下都可自行運用。

陳世憲將其以台灣地名書法作品版權對外捐贈用於非商業用途。記者謝進盛/攝影
陳世憲將其以台灣地名書法作品版權對外捐贈用於非商業用途。記者謝進盛/攝影
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出身台南白河享譽國內外意象書法家陳世憲（左），今天將其以台灣地名書法作品版權對外...
出身台南白河享譽國內外意象書法家陳世憲（左），今天將其以台灣地名書法作品版權對外捐贈，更當場揮毫寫下「白河」兩字捐給白河公所，由白河區長蕭福清（右）代表接受。記者謝進盛/攝影
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陳世憲當場揮毫小露書法功夫。記者謝進盛/攝影
陳世憲當場揮毫小露書法功夫。記者謝進盛/攝影
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白河書寫書法家

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