藍營詹琬蓁發文指控 綠營蔡易餘助理疑似網軍

2019-12-03 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣國民黨籍議員詹琬蓁今天晚間9點左右在臉書發文表示，民進黨嘉義縣海區立委參選人蔡易餘助理從104年起，不斷切換帳號到詹、詹弟以及國民黨籍海區立委參選人王啟澧發文底下留言罵人，詹琬蓁表示，目前雖沒有打算提告，但希望大家遇到網軍後，勇敢舉發，避免再有下個受害者。

對於詹琬蓁的指控，蔡易餘競選總部表示，詹臉書貼文提到的「謝坤林」的確是蔡易餘的助理，但龍在天是不是謝的假帳號他們不能確定，且他們看到留言是在討論水上車站大平台的議題，這個計畫的好壞可以經過正反面辯證，他們覺得很棒，歡迎大家繼續加入討論。

詹琬蓁表示，今天看到楊蕙如去年因護航謝長廷，派遣網軍攻擊，導致當時擔任我國駐日大阪辦事處前處長蘇啟誠自盡身亡而被起訴，有感而發表示，詹琬蓁日前在水上臉書社團，分享水上鐵路高架化議題，卻有「謝坤林」及「龍在天」在她的貼文下留言反對，並以「只會嘴砲、關你屁事」謾罵詹。

詹琬蓁查了「謝坤林」和「龍在天」的動態及社團內的發文發現，謝是蔡易餘助理，而龍則是負責發文檢舉的人，日前詹原本想回應謝坤林於其貼文下方的留言，過沒多久謝卻自刪，改由龍在天留下同樣的訊息，詹因此發現龍在天可能是謝坤林的假帳號。

詹琬蓁表示，謝身為立法委員助理，不應該於網路上任意抹黑、毀謗人，如有任何政策問題的檢討，需用真實身分討論才能以示負責。