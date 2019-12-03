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藍營詹琬蓁發文指控 綠營蔡易餘助理疑似網軍

2019-12-03 00:26聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義國民黨籍議員詹琬蓁今天晚間9點左右在臉書發文表示，民進黨嘉義縣海區立委參選人蔡易餘助理從104年起，不斷切換帳號到詹、詹弟以及國民黨籍海區立委參選人王啟澧發文底下留言罵人，詹琬蓁表示，目前雖沒有打算提告，但希望大家遇到網軍後，勇敢舉發，避免再有下個受害者。

對於詹琬蓁的指控，蔡易餘競選總部表示，詹臉書貼文提到的「謝坤林」的確是蔡易餘的助理，但龍在天是不是謝的假帳號他們不能確定，且他們看到留言是在討論水上車站大平台的議題，這個計畫的好壞可以經過正反面辯證，他們覺得很棒，歡迎大家繼續加入討論。

詹琬蓁表示，今天看到楊蕙如去年因護航謝長廷，派遣網軍攻擊，導致當時擔任我國駐日大阪辦事處前處長蘇啟誠自盡身亡而被起訴，有感而發表示，詹琬蓁日前在水上臉書社團，分享水上鐵路高架化議題，卻有「謝坤林」及「龍在天」在她的貼文下留言反對，並以「只會嘴砲、關你屁事」謾罵詹。

詹琬蓁查了「謝坤林」和「龍在天」的動態及社團內的發文發現，謝是蔡易餘助理，而龍則是負責發文檢舉的人，日前詹原本想回應謝坤林於其貼文下方的留言，過沒多久謝卻自刪，改由龍在天留下同樣的訊息，詹因此發現龍在天可能是謝坤林的假帳號。

詹琬蓁表示，謝身為立法委員助理，不應該於網路上任意抹黑、毀謗人，如有任何政策問題的檢討，需用真實身分討論才能以示負責。

詹琬蓁表示，她今天看到楊蕙如去年因護航謝長廷，派遣網軍攻擊，導致當時擔任我國駐日...
詹琬蓁表示，她今天看到楊蕙如去年因護航謝長廷，派遣網軍攻擊，導致當時擔任我國駐日大阪辦事處前處長蘇啟誠自盡身亡而被起訴有感而發。圖／詹琬蓁提供
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詹琬蓁今天在臉書表示，日前她原本想回應謝坤林於其貼文下方的留言，過沒多久謝卻自刪...
詹琬蓁今天在臉書表示，日前她原本想回應謝坤林於其貼文下方的留言，過沒多久謝卻自刪，改由龍在天留下同樣的訊息。圖／擷取自詹琬蓁臉書
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蔡易餘嘉義國民黨

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