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成功做出市場差異化 國產毛豆變「綠金」

2019-12-02 23:22聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

國產毛豆為何能翻身銷往國際變成「綠金」，台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長蔡敬虔說，台灣毛豆因維持高品質，做出市場差異化，才能在日本市場立於不敗之地。且不只日本，近1、20年來毛豆已銷到歐美25國，歐盟、天寒地凍的蘇聯及中東沙漠國家也都攻進市場。

蔡敬虔一家三代從事毛豆產業，見證毛豆生產史。他表示，毛豆因機械化起步快，沒有缺工問題，已有建全的產銷秩序，不致像高麗菜等蔬果會有滯銷危機，是值得大力發展的優質農作。

蔡表示，台灣農家早年種毛豆，每到採收季節，就見到田間湧入大批工人採收，傍晚太陽下出再送到工廠加工，不過25年前發展機械化作業後，剛採收的毛豆4小時內能運到工廠加工，6小時內冷凍完成，解決勞力不足問題，也保持鮮度提高品質，這些都是競爭籌碼。台灣賣到日本的毛豆，價格優於大陸及東南亞國家約2、3成，重品質的日本人仍覺得買到賺到。

蔡說，過去有些毛豆業者看壞台灣，紛外流到東南亞等國種植，後來台灣毛豆在市場翻身，這些台商想再回來，已沒有大面積的土地可供。

綜觀毛豆內外銷市場，蔡認為，台灣毛豆產銷秩序良好，不會像高麗菜等蔬果，有滯銷的危機，內、外銷市場都還有很大的發展空間，產業充滿活力，值得大力開發，唯一的瓶頸是，台糖土地在台商回流後炙手可熱，能否再釋出種植毛豆，是一大問題。

台灣毛豆品質高，進軍日本每公斤可賣2元美金。記者王昭月／攝影
台灣毛豆品質高，進軍日本每公斤可賣2元美金。記者王昭月／攝影
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毛豆產銷秩序好，不像其他蔬果有滯銷的危機。記者王昭月／攝 影
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台商東南亞高麗菜

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