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台南農特拚產銷平衡 郭國文：力抗假契作真統戰

2019-12-02 21:22聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市第二選區立委參選人郭國文今邀集農糧署副署長蘇茂祥、南區分署長姚志旺、漁業署副署長王正芳，了解農友在農產品運銷所遭遇的困境，希望中央地方一同思考解決。

郭國文表示，南虱目魚養殖業者眾多，也帶動漁民、加工業者、店家銷售一條龍，但過去中國透過假契作，讓許多漁民錯誤投資，導致畢身心血慘賠，至今還有許多漁民對於「契作」兩字敬而遠之，變相打擊台灣漁業王國的發展前景，而如何推廣MIT漁產，就是重要的議題。

國民黨立委參選人李武龍針對郭國文說法指出，農產銷售是多元化的，農民想得很單純，就是農產品要能賣出去，且價格穩定，農民有利潤，政府要做的是幫農民拓展更多的銷售通路，而不是拿農產品作為政治議題的操作，唬弄農民，因為農業產銷失衡，就是政府失責，希望執政黨不要將自己的無能，推給對岸的統戰，這樣對農民而言，毫無任何實質的幫助。

郭國文強調，只要是能達成產銷平衡，不應只協助漁會推廣農特產，像是合作社、優良業者都應該列入輔導對象，以促進產品多元化發展，透過電商、攤商合作等方式推廣，地方辦理虱目魚節食品展應統合行銷辦理，與生產者、業者、店家三方合作，讓產銷三方現場了解加工前後商品優勢，促合產銷合作，在臺南最有名的就是虱目魚跟牛肉湯，自己身為台南子弟身兼行銷「牛肉湯」與「比虱目魚」、「胡麻」等品牌的責任。

他又舉例，台南是台灣胡麻主要產地，台南胡麻年年增產，而12月份正是善化及西港區胡麻收成的好時節，台南女兒-志玲姊姊大婚，嫁妝裡面正好有「善化、西港胡麻油」，他笑稱，建議找台南女兒志玲姊姊代言，一起為台灣產業打開國際市場。

副署長王正芳說明，虱目魚養殖在臺南市是最大宗，而台灣虱目魚養殖作為生鮮食用以外，也需要加工產業配合，進行多元化銷售，農糧署也鼓勵加工廠商跟漁民進行契作，讓魚價趨於平穩，另外也支持業者參展，無論是國內外銷售展，均積極輔導業者參加，擴展國際市場，同時也跟工研院合作，打造水刀等漁產加工設備，並透過產學合作，進一步增強業者產能。

郭國文最後表示，過去境外勢力透過「假契作真統戰」，讓許多漁民損失慘重，農委會應協助平穩價格，產銷均衡，減少政治操作空間，「推動真契作顧漁民」，避免虱目魚品種外流被統戰色彩濃厚的外國廠商奪走國際市場的主導權，進而損害台灣漁特產的競爭力。

對郭國文的說法李武龍強調，他擔任台南縣區漁會理事長，對魚業產銷相當了解，更是在地的麻豆人，對農業產銷的問題也有深入的了解，郭國文將農漁業產銷失衡推給對岸的統戰，完全是自己無能而將責任推給別人的說法，因為農漁民產品要能順利銷售，需要擴大市場，不論是國內或者國外，只有擴大市場，農漁民才會有穩定的收益，

李武龍指出，中國也是台灣農漁產品重要的市場之一，只要他們願意以合理的價格購買，為甚麼不賣，如果他能當選立委，一定會全力協助銷售台南的農漁產品，不論是中國或者其他國家的市場，都會督促政府全力打通，落實農漁民朋友的照顧。

郭國文邀請官員與農會主管座談。記者周宗禎／攝影
郭國文邀請官員與農會主管座談。記者周宗禎／攝影
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李武龍（右二）關心養殖業者困境。圖／李武龍提供
李武龍（右二）關心養殖業者困境。圖／李武龍提供
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郭國文

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