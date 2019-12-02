台南簽定MOU 提供回收水供高科技廠房使用

2019-12-02 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



台南市今天舉辦「安平水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」MOU簽署儀式，是國內第一個以回收再生水提供給高科技廠房使用的案例，

合作備忘錄是由市政府與中央包括內政部、科技部及經濟部共同簽署，預計111年6月第一階段每日供1萬噸再生水、並於113年6月達每日3.75萬噸之再生水供應量，分階段滿足南科高科技廠商的用水需求。

南科進駐廠商不斷增加，用水量大增，特別像是台積電的新廠目前興建中，但是台南市缺水卻相當嚴重，每年夏季如果雨量不多，在冬季無雨情況下，隔年一定缺水，連供應民生用水都有問題，很難滿足科技業的需求，為徹底解決問題，中央補助台南興建多座水資源回收廠，將市區的廢水回收淨化後，供給廠商使用。

市長黃偉哲表示，今天台南市安平水資源回收中心MOU的簽訂，如同大家所知道，這是中央的大計劃，由地方負責執行，供水是供給地方的廠商，尤其南科的廠商非常的需要。長久以來，台灣雖然雨量豐沛，但是南北分布不均，枯水期及豐水期也分配的很不均，再加上民眾的用水習慣，人均用水量是數一數二的，所以水資源回收再利用變得相對的重要。

黃偉哲說，在永康、安平以及未來仁德，中央都會補助台南設立水資源回收中心，因此市府會努力加油，盡快的施工、完工。雖然再生水的每度平均高達2、30元，是一般民生用水的好幾倍，但是這也是不得已的辦法，呼籲民眾要節約用水，市府也會開拓新水源，目前水庫已經淤積嚴重，因此再生水就變成可行的方案，這也是不得已的選項之一。市府會努力完成中央營建署、水利署以及科技部的託付，將再生水資源回收中心盡快如期完工。

今日與會貴賓包括內政部營建署吳欣修署長、經濟部水利署王藝峰副署長、科技部南科管理局蘇振綱副局長及市議員李啟維等人。