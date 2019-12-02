奮起湖林地解編 鐵路便當代言人終於盼到了！

2019-12-02 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣竹崎鄉奮起湖2004年發生火災，許多人的住家遭燒毀，當地居民受限於林班地無法重建，只能臨時以鐵皮屋頂替，今天上午林務局舉辦第二期林地解編，協助將奮起湖1.83公頃，共13戶15件土地從林地解編，轉為國有財產署土地，居民直呼「總算解套了」。

奮起湖大飯店老闆同時也是奮起湖鐵路便當代言人林金坤哽咽地說，他今年78歲，從小家裡因為林班地限制，不能擴建或更改建物，但一家五代都住在這裡，非常困擾，今天才終於盼到林地解編。二代飯店經理林耿逸更表示，這次的林地解編對老百姓來說是一種保障，也讓大家願意到奮起湖投資觀光。

竹崎鄉中和村長洪銀盛表示，原本奮起湖的居民如果想跟國產署換約，需要準備民國58年5月27日以前的舊照片或空照圖佐證，且需要將租用地恢復成一開始跟林務局租用的原貌，但當時並沒有空照圖，且年代久遠，民眾很難證明家人當時就住在這裡。

國有財產署嘉義辦事處主任李玉敏表示，現在國產署將合約放寬至民國87年7月21日前，承租戶領到租約後，只要依照租約約定來使用，就能繼續來合法使用，也不會有被拆遷的困難，至於被占用的73筆土地，目前也在積極審查。

李玉敏說，這些占用戶若符合國產法相關規定，可以換約續租，目前也已完成書審，日後這些占用戶取得合法使用權，在土地的使用上比較沒有憂慮。

委員陳明文今天上午偕同林務局、國產署、阿管處、嘉義縣政府，以及竹崎鄉公所，到竹崎鄉奮起湖活動中心為當地居民舉辦第二期林地解編成果說明會，林務局嘉義林管處秘書鄭鈞謄表示，第一期林地解編在十年前已先完成，協助9戶火災受災戶約0.38公頃率先處理，成為全國首例。