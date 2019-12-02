與愛同行 台南市鳳凰獅子會與GST團隊送愛到太康

2019-12-02 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



國際獅子會台灣總會300-D1區會長陳聖欽，今天率領獅兄和獅姐及GST全球服務團隊，回到柳營關懷學童和長輩。陳會長說，他離鄉20多年再次回到故郷，想著能回饋這片土地的初心要持續，他和獅友藉由聯合社會服務，捐贈太康國小圖書學習基金，也將溫暖帶給耆老長者。

陳聖欽和現任GST全球服務團隊協調長林榮郁探討「什麼是獅子會精神?」陳得知林於2017年1月21日在玉井國小禮堂舉辦「獅有情·山城寒冬送暖娛老嘉年華」活動，幫助了450位獨居老人、低收入戶及邊緣戶，傳遞善與愛的腳步並沒有停歇。

2018年農曆春節前，GST全球服務團隊舉辦了「童心鞋力·快樂迎新年」的活動，鼓勵偏鄉孩童，茁壯偏鄉學童未來的志業，同時將這樣一份善的種子灑滿83所偏鄉學童。

陳聖欽說，落實社會服務，延續善的力量」從來不是小小的個體所能獨力完成，需要更多有心人士加入，藉由這個故事，他和獅友盼望大家付出一點，偏鄉孩童就有更多機會，在故鄉的耆老長者就能擁有更多實質的陪伴與快樂，社會就更能走向真善美。