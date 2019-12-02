親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

與愛同行 台南市鳳凰獅子會與GST團隊送愛到太康

2019-12-02 17:36聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

國際獅子會台灣總會300-D1區會長陳聖欽，今天率領獅兄和獅姐及GST全球服務團隊，回到柳營關懷學童和長輩。陳會長說，他離鄉20多年再次回到故郷，想著能回饋這片土地的初心要持續，他和獅友藉由聯合社會服務，捐贈太康國小圖書學習基金，也將溫暖帶給耆老長者。

陳聖欽和現任GST全球服務團隊協調長林榮郁探討「什麼是獅子會精神?」陳得知林於2017年1月21日在玉井國小禮堂舉辦「獅有情·山城寒冬送暖娛老嘉年華」活動，幫助了450位獨居老人、低收入戶及邊緣戶，傳遞善與愛的腳步並沒有停歇。

2018年農曆春節前，GST全球服務團隊舉辦了「童心鞋力·快樂迎新年」的活動，鼓勵偏鄉孩童，茁壯偏鄉學童未來的志業，同時將這樣一份善的種子灑滿83所偏鄉學童。

陳聖欽說，落實社會服務，延續善的力量」從來不是小小的個體所能獨力完成，需要更多有心人士加入，藉由這個故事，他和獅友盼望大家付出一點，偏鄉孩童就有更多機會，在故鄉的耆老長者就能擁有更多實質的陪伴與快樂，社會就更能走向真善美。

今天參與這項聯合社會服務的貴賓還有300-D1區總監張秀華、秘書長吳朝曄、第9專區主席吳連生、前任主席蔡基隆、鳳凰獅子會、友會多位獅友及太康發展協會理事長王雅鈴等人，大家在珍重再見聲中，期盼下次見面早日到來。

國際獅子會台灣總會300-D1區會長陳聖欽，今天和獅兄和獅姐及GST全球服務團隊...
國際獅子會台灣總會300-D1區會長陳聖欽，今天和獅兄和獅姐及GST全球服務團隊，到太康國小捐贈圖圖書學習基金，小朋友個個樂開懷。圖/國際獅子會台灣總會300-D1區會提供
分享

偏鄉獨居老人基隆

相關新聞

台南清淨家園考核 這個里路公廁比家裡還乾淨

2019-12-02 16:46

台南溪北到高鐵嘉義站 快捷公車5日上路

2019-12-02 16:31

嘉縣老人食堂近百人共食 老婦：喜歡一起吃飯的幸福

2019-12-02 14:41

斗南鎮里長病故14日補選 參選人今抽號次

2019-12-02 14:28

台南昨天驚見雲牆異象 不是變天是因為這原因

2019-12-02 14:15

台南又有新飯店開幕 蛋黃區成為搶客激戰區

2019-12-02 12:39

阿里山櫻后染病 化身戲偶求醫

2019-12-01 23:53

聯合盃作文決賽 南區420人筆戰

2019-12-01 23:50

台南T-Bike 明年騎進溪北

2019-12-01 23:27

西螺廣福宮 董監事改選爆紛爭

2019-12-01 23:25

這絕不是選舉造勢大會 美麗毛巾地景感動3千人

2019-12-01 22:06

陳吉仲挺陳明文宣布設茶研所 對手：應先注重行銷

2019-12-01 19:32

搶救百年「櫻后」 阿里山賓館求名醫治療

2019-12-01 17:14

陳吉仲為陳明文站台 宣布將設茶葉研究所

2019-12-01 16:32

首度跨進溪北 台南T-Bike新營將添4處租賃點

2019-12-01 16:06

嘉縣立委參選人拚創意 競選周邊小物搶人氣

2019-12-01 16:00

嘉義市餐飲奧斯卡 195家業者獲優良

2019-12-01 15:15

西螺廣福宮改選驚傳暴力紛爭？廟方：全是不實指控

2019-12-01 15:14

台南民族路「多那之」熄燈 曝光讓人咋舌當地高租金

2019-12-01 14:24

嘉130鄉道又窄又陡 遊覽車行駛險象環生

2019-12-01 14:12

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／柯文哲逛草鞋墩夜市展現恐怖人氣 吃相嚇傻南投人

2019-12-01 20:53

台南又有新飯店開幕 蛋黃區成為搶客激戰區

2019-12-02 12:39

桃園202公車新路線 體育大學至工四、林口試辦3個月

2019-12-01 17:54

高雄輕軌二階爭議路段 預計走原路線但改工法

2019-12-02 11:38

鰻苗飆高價每尾140元「有價無量」一晚只撈到2尾

2019-12-01 22:00

台東火車票難買 劉櫂豪、張志明唇槍舌劍

2019-12-01 17:53

這絕不是選舉造勢大會 美麗毛巾地景感動3千人

2019-12-01 22:06

中平商圈5層樓高聖誕樹、星月大道 為弱勢點亮寒冬蠟燭

2019-12-01 22:51

內湖5期違規住宅 70餘戶改為商業稅率

2019-12-01 23:37

走了15年基隆新市政大樓過關 林右昌：歷史性的一步

2019-12-02 13:32

柯文哲拉政黨票在鹿港當人形立牌 拍照來者不拒

2019-12-01 17:56

阿里山櫻后染病 化身戲偶求醫

2019-12-01 23:53

高雄氣爆公共藝術詢價結果出爐 尹立嗆將對民代提告

2019-12-02 11:53

板橋溪崑及新埔公托中心成立 可收托1500名嬰幼兒

2019-12-02 13:10

埔里、魚池、水里景點 有望納日月潭景區

2019-12-01 23:38

里長大小聲／日和里民漸增 李福源天天跑公所

2019-12-01 23:23

台中大坑、新田多條步道整修完畢 市府辦淨山

2019-12-01 23:06

賴清德到高雄為劉世芳站台 都沒有口誤

2019-12-01 23:58

中火「火力全開」？ 藍營中部3首長首合體齊嗆中火

2019-12-01 21:25

瓊林社區搞文創 「進士」系列商品超吸睛

2019-12-01 17:49

違建不只有拆除廢棄一途 高雄輔導賺綠金

2019-12-02 10:06

高屏大橋機車道 今封閉拓寬

2019-12-01 23:51

從衝突到合作 六龜十八羅漢山自然人文協會成軍

2019-12-01 19:54

不裝綠能設備政府會查稅！ 台東縣府：這是騙術別上當

2019-12-02 10:49

林佳新餵狗喝酒還罵三字經 陳其邁：動保負面教材

2019-12-02 16:30

台大醫院新竹生醫園區分院16日開幕 初期有這7科

2019-12-02 16:31

想要羊毛被讓阿嬤溫暖過冬 竹市圓夢計畫心願卡待認領

2019-12-02 10:35

南門市場大樓改建開工 112年完工

2019-12-01 23:25

劉世芳笑談三輪車跑得快 黃昭順：同走六合路四年級生

2019-12-01 22:38

影／台南林百貨88周年大遊行 重現1930年第一場電影遊行

2019-12-01 16:09

影／台中市豐南消防分隊新廳舍落成 育英立體停車場啟用

2019-12-02 10:48

警官穿制服大跳佛舞 中市府：不觸法但應避免

2019-12-02 14:05

北市拆違建收費 新北有望跟進

2019-12-01 23:22

台南T-Bike 明年騎進溪北

2019-12-01 23:27

不再含淚投票 時力議員曾玟學林穎孟為高鈺婷拜票

2019-12-01 17:56

｢南鯤鯓代天府傳奇故事圖集｣ 志工訓練收穫滿

2019-12-02 11:08

高雄輕軌爭議路段 葉匡時：原路線導入造街計畫

2019-12-02 16:40

台電綠島火力發電廠歷時7年整治 終改善地下水汙染

2019-12-01 19:42

禁用一次性餐具 桃市環保局試辦租借共享餐具

2019-12-01 19:39

彰化青農談甘苦 最缺技術

2019-12-01 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top