台南企業家慶祝鑽石婚 用裝置藝術打造打卡新地標

2019-12-02 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭惠仁 ／台南即時報導



台南文具廠商、富樂夢集團創辦人沈坤照與妻子沈蔡來順為紀念鑽石婚並象徵富樂夢的企業精神，邀請國際藝術家王文志整修設計辦公空間及外牆，打造「照亮夢想」裝置藝術，配合夜間燈光秀，成為打卡新地標。

沈坤照表示，父親沈連進自1900年代初期即在台南市西門路現址成立連珍商店販售蜜餞，歷史早於寶美樓、明星咖啡。妻子蔡來順家中早年在水仙宮廟口開設金塗米糕攤，遠近馳名。兩人1959年結婚，迄今滿60年。

沈坤照說，與沈家毗鄰的是原台南市第六信用合作社，為台灣第一位本土女建築師王秀蓮所設計。兩棟建物見證了台灣經濟起飛的輝煌與沈家胼手胝足的創業痕跡，極具歷史意義。為慶祝鑽石婚，特別邀請國際藝術家王文志，利用老宅外牆進行創作，以金屬編織方式呈現如自家書包、橡皮擦等富樂夢產品，打造「照亮夢想」裝置藝術。

五朵花的造型在日間呈現銀色科技感，夜間另以LED燈光旋轉變化呼應西門路圓環的車水馬龍，綻放無限活力，也象徵富樂夢家族5名子女在社會上持續發光、發熱。王文志首次把作品設置在民宅，希望能為老城區帶來新氣象，讓每位路人憶起台灣走向世界創業的勇氣，也鼓舞熱情堅持的夢想。