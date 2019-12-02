親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台南清淨家園考核 這個里路公廁比家裡還乾淨

2019-12-02 16:46聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市環保局辦理108年度清淨家園區 (里)考核成績揭曉，有13個行政區表現績優，將獲頒10至30萬元獎勵金。其中中西區、官田、龍崎區分獲各組第一名，可獲最高獎勵金，市長黃偉哲今在區長會議頒贈獎狀，並勉勵各區持續為清淨家園繼續努力。

今年全市37區共215里參加評比，分3組進行考核。第1組前4名為中西區、安平區、南區、東區。第2組前6名依序為官田、西港、新市、六甲、善化、白河區。第3組前3名分別為龍崎、山上、玉井區。

黃偉哲在區長會議上感謝環保志義工無私的投入，希望公部門帶頭號召更多企業、志義工投入環境維護，整頓空地空屋，改善髒亂死角。環保局表示，今年志義工及民間認養環境，全市37區認養道路1195條、公廁710處。

環保局長林淵淙說，今年各組第1名，如中西區西湖里道路乾淨整潔，路面看不見菸蒂、垃圾，志義工及居民悉心營造綠美化，定期修剪澆溉公園草皮植栽。官田區公廁整潔度佳，公廁評鑑等級均達優等級以上；民眾常使用的圖書館、體育公園廁所乾淨整潔，廁間內並擺放在地特產菱角炭取代芳香劑。龍崎區公廁均配合推動衛生紙丟馬桶，另志義工認養圖書館、公有零售市場公廁及道路，營造品質好的清潔環境。

官田區圖書館公廁乾淨整潔，廁間內並擺放在地特產菱角炭取代芳香劑。圖／台南市環保局...
官田區圖書館公廁乾淨整潔，廁間內並擺放在地特產菱角炭取代芳香劑。圖／台南市環保局提供
分享
志義工認養龍崎區圖書館公廁，維護良好，不髒不濕不臭。圖／台南市環保局提供
志義工認養龍崎區圖書館公廁，維護良好，不髒不濕不臭。圖／台南市環保局提供
分享

義工認養圖書館

相關新聞

推台南胡麻品牌化 綠委建議找林志玲代言

2019-12-02 16:57

台南溪北到高鐵嘉義站 快捷公車5日上路

2019-12-02 16:31

嘉縣老人食堂近百人共食 老婦：喜歡一起吃飯的幸福

2019-12-02 14:41

斗南鎮里長病故14日補選 參選人今抽號次

2019-12-02 14:28

台南昨天驚見雲牆異象 不是變天是因為這原因

2019-12-02 14:15

台南又有新飯店開幕 蛋黃區成為搶客激戰區

2019-12-02 12:39

阿里山櫻后染病 化身戲偶求醫

2019-12-01 23:53

聯合盃作文決賽 南區420人筆戰

2019-12-01 23:50

台南T-Bike 明年騎進溪北

2019-12-01 23:27

西螺廣福宮 董監事改選爆紛爭

2019-12-01 23:25

這絕不是選舉造勢大會 美麗毛巾地景感動3千人

2019-12-01 22:06

陳吉仲挺陳明文宣布設茶研所 對手：應先注重行銷

2019-12-01 19:32

搶救百年「櫻后」 阿里山賓館求名醫治療

2019-12-01 17:14

陳吉仲為陳明文站台 宣布將設茶葉研究所

2019-12-01 16:32

首度跨進溪北 台南T-Bike新營將添4處租賃點

2019-12-01 16:06

嘉縣立委參選人拚創意 競選周邊小物搶人氣

2019-12-01 16:00

嘉義市餐飲奧斯卡 195家業者獲優良

2019-12-01 15:15

西螺廣福宮改選驚傳暴力紛爭？廟方：全是不實指控

2019-12-01 15:14

台南民族路「多那之」熄燈 曝光讓人咋舌當地高租金

2019-12-01 14:24

嘉130鄉道又窄又陡 遊覽車行駛險象環生

2019-12-01 14:12

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／柯文哲逛草鞋墩夜市展現恐怖人氣 吃相嚇傻南投人

2019-12-01 20:53

台南又有新飯店開幕 蛋黃區成為搶客激戰區

2019-12-02 12:39

桃園202公車新路線 體育大學至工四、林口試辦3個月

2019-12-01 17:54

高雄輕軌二階爭議路段 預計走原路線但改工法

2019-12-02 11:38

鰻苗飆高價每尾140元「有價無量」一晚只撈到2尾

2019-12-01 22:00

台東火車票難買 劉櫂豪、張志明唇槍舌劍

2019-12-01 17:53

這絕不是選舉造勢大會 美麗毛巾地景感動3千人

2019-12-01 22:06

內湖5期違規住宅 70餘戶改為商業稅率

2019-12-01 23:37

中平商圈5層樓高聖誕樹、星月大道 為弱勢點亮寒冬蠟燭

2019-12-01 22:51

走了15年基隆新市政大樓過關 林右昌：歷史性的一步

2019-12-02 13:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top