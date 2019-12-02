台南清淨家園考核 這個里路公廁比家裡還乾淨

2019-12-02 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭惠仁 ／台南即時報導



台南市環保局辦理108年度清淨家園區 (里)考核成績揭曉，有13個行政區表現績優，將獲頒10至30萬元獎勵金。其中中西區、官田、龍崎區分獲各組第一名，可獲最高獎勵金，市長黃偉哲今在區長會議頒贈獎狀，並勉勵各區持續為清淨家園繼續努力。

今年全市37區共215里參加評比，分3組進行考核。第1組前4名為中西區、安平區、南區、東區。第2組前6名依序為官田、西港、新市、六甲、善化、白河區。第3組前3名分別為龍崎、山上、玉井區。

黃偉哲在區長會議上感謝環保志義工無私的投入，希望公部門帶頭號召更多企業、志義工投入環境維護，整頓空地空屋，改善髒亂死角。環保局表示，今年志義工及民間認養環境，全市37區認養道路1195條、公廁710處。