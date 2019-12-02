台南溪北到高鐵嘉義站 快捷公車5日上路

2019-12-02 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



高鐵嘉義站。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台南溪北地區民眾前往高鐵嘉義站更便捷，台南市政府公共運輸處5日將開闢麻嘉快捷公車橘9線，從麻豆、佳里、學甲到高鐵嘉義站，民眾之後不必再到新營轉搭高鐵公車，明、後兩天試營運免費，之後三個月也都有優惠，民眾可以多加利用。

公運處表示，過去溪北民眾到高鐵嘉義站，必須到新營站，搭乘黃9線，而從溪北各地必須先搭公車到新營，再轉搭，沒有直達車，相當不便。

麻嘉快捷公車橘9線將於12月5日啟航，路線從麻豆轉運站出發往嘉義高鐵站，經過麻豆、佳里、學甲，市長黃偉哲相當重視提升溪北地區交通發展，橘9線的開通將可提供溪北大曾文地區便利往返高鐵嘉義站的接駁服務，並明確指示交通局在開通營運3個月後，檢討路線及站位、班次調整，以符合大多數人使用意願。

交通局局長王銘德表示，橘9線訂於12月5日正式啟航，3、4日兩免費，各站至嘉義高鐵站之核定票價為麻豆轉運站178元（直達車130元）、佳里156元及學甲130元。為鼓勵民眾搭乘，上路首月（108年12月5日至109年1月4日）採各站均一現金優惠票價100元，而第2~3月（109年1月5日至109年3月4日）為各站均一現金優惠票價130元，另持電子票證搭乘可再享有8公里免費（省26元）。

交通局指出，試營運期間路線均依核定班次時刻與站位正常行駛，業者也將利用該期間檢測各項營運及設備，相關路線資訊可至大臺南公車動態資訊網站http://2384.tainan.gov.tw點選「橘9」查詢，亦可撥打公車語音查詢電話：(06)299-8484(我坐坐巴士巴士)或漢程客運免付費客服專線：0800-889-116詢問。