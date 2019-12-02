嘉縣老人食堂近百人共食 老婦：喜歡一起吃飯的幸福

2019-12-02 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晴雯 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣六腳鄉崙陽社區發展協會自11月開始辦理老人食堂，每周一提供午餐，邀請社區長輩前來享用，嘉義縣長翁章梁今日上午出席老人食堂揭牌典禮，宣告食堂正式啟用，現場吸引近百名長輩共襄盛舉。

每周供餐日，志工們在清晨七點開始準備食材，料理近百人的大鍋菜，11點時，社區內的長輩陸續抵達食堂內，圍聚在長桌前聊天，關心彼此生活近況，待菜餚備妥時，長輩們整齊的排著隊伍，依序盛菜。

翁章梁與六腳鄉鄉長陳川崎，今日也加入志工行列，為長輩們逐一夾菜，看著長輩碗中的大份量，翁章梁笑說，能吃就是福，也盼望透過共食，作為民眾凝聚情感、交流的管道，他也鼓勵若有其他發展協會有意願辦理，只要有志工、場地，社會局將提供經費補助，全力支持。

社區內一名83歲的婦人用餐時，看著餐盤裡的滷豬腳、金瓜米粉等豐富菜色，露出滿足笑容說著，每個禮拜一次能跟著朋友們一起吃頓飯很幸福，希望天天都有老人食堂。

嘉義縣社會局指出，崙陽社區發展協會為縣內第62站辦理供餐的老人食堂，今年度開始，老人食堂的食材補助人數從原本50人，現提高為100人，縣府補助每人30元餐費，期盼更多長輩能參與共食服務，也期盼明年度崙陽社區能轉為長照C據點，除了增加供餐天數外，也結合辦理健康促進、延緩失能等服務。

崙陽社區發展協會理事長蘇錦煌說，社區內長輩多，為聯繫社區內情感，希望能有個空間讓大家能聚在一塊，便決定辦理老人食堂，但因社區活動中心空間較小，目前承辦老人食堂的場地是向崙陽合作農場租用舊合作農場場址。