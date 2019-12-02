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被愛兒一句話刺激到 胖爸瘦身變型男

2019-12-02 14:08中央社 嘉義市2日電

嘉義巿民謝志成體重最重達130公斤，因兒子一句話開始減重，並參加嘉義市瘦身王挑戰賽，5個月時間減重23.8公斤，獲得第1名，從胖爸變身成型男，讓家人佩服又開心。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，現年38歲謝志成與太太蔡旻娟結婚20年，20年來不知不覺變成上百公斤胖子，身為有氧老師的老婆總是嘮叨希望減重，但苦口婆心的叮嚀總是被當作耳邊風，直到聽到兒子的一句話，讓他下定決心甩肉。

謝志成說，大兒子是國中羽球校隊，去年想與兒子切磋一下，結果自己卻頻頻漏接，兒子說，「我們教練說要跑得快才打得到球」，當下心裡不是滋味，不過卻意識到自己體力和體重真的需要改善，不減重不行了。

嘉義市衛生局國健科長林秀猜指出，謝志成去年體重曾高達130公斤，靠著老婆運動專業協助、團體力量的激勵及自己重訓訓練，加上控制飲食，漸漸有減重成果，並於今年5月參加衛生局辦理的瘦身王挑戰賽。

林秀猜表示，瘦身王挑戰賽有620人報名參加，依年齡區分3組競賽，謝志成參加「性感健美組」，依據成功減重率做為評選標準，他不但拿下性感健美組第1名，也是3組中減重最多者，5個月時間共減23.8公斤（110.8公斤減至87公斤），減重率達21.48%。

蔡旻娟表示，丈夫食量大，減重從減少食量開始，光是白飯減到只吃一碗就明顯看到效果，至於垃圾食物、手搖飲料等都盡量避免，並參考衛生局提供國健署「我的餐盤」資訊均衡飲食；運動部分從有氧舞蹈、飛輪有氧練心肺開始，體重較輕後，嘗試慢跑、重訓。

林秀猜說，謝志成從胖大叔瘦回型男，有著健美體魄，更加挺拔自信，家人無不佩服他的毅力。

減重衛生局嘉義

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