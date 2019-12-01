親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

這絕不是選舉造勢大會 美麗毛巾地景感動3千人

2019-12-01 22:06聯合報 記者蔡維斌／即時報導

由行政院雲嘉南區聯合服務中心、中華文化總會與雲林毛巾產業科技發展協會合辦的第一屆雲林巾彩耕地藝術節，首次邀請建築師，運用飄逸如紗的毛巾，在農田搭建美麗的竹樓，除展售雲林無毒農特產和毛巾，也邀紙風車演出精彩戲碼，沒想到吸引超過3千人席坐稻草地，共賞一場充滿稻香的超完美「野台戲」，令人難忘。

政院聯合服務中心執行長許根尉說，這場耕地上的藝術創作，由虎尾毛巾業者與策展團隊一起籌備了近一年，跳脫傳統毛巾產業刻板印象，透過不同領域的合作，用農村視野來刻畫生活與藝術的緯度與厚度，成果超乎想像，沒想到吸引這麼多民眾來共享，盛況遠超過選舉大造勢，連舞台上的演員都感動，演得特別有勁。

參與這項策畫的立委蘇治芬說，建築師用竹子和毛巾搭起彩麗的棚架，彩巾隨風飄搖舞動，地面鋪設的稻草撲鼻香，萬沒想到農人用來擦汗的毛巾，可以有如此美麗的結合，這是雲林難得的美學創造，相信不會因巾彩節的落幕而終結。

立委劉建國、李麗芬也說，透過文化藝術和毛巾產業結合，讓民眾感受MIT毛巾的優質，含賦文化底蘊的藝術性，讓毛巾業者設計創作與製作技術能力，顯露無遺，無怪乎那麼多人會喜歡。

現場策展汗與毛巾33X76系列作品，包括《低碳行動概念竹墟》、《南國記憶》、《毛巾與汗水的109相遇》攝影作品、《小歇睏一下》，甘銘源建築師團隊透過毛巾、竹樓梯構築開放場域，視覺設計師李凌葦以活潑色彩帶來活力，令人耳目一新。

很多父母都說這場巾彩藝術節，有別於一般活動，主要是因充滿文創，美麗的地景更讓人很有感，孩子都好喜歡。今天下午紙風車劇團閉幕演出《武松打虎》，融合經典文學的兒童戲 劇，為巾采藝術節畫下完美句點。

毛巾與竹子搭建的巾彩藝術地景，從高空拍下人山人海，繽紛美麗。圖／行政院聯合服務中...
毛巾與竹子搭建的巾彩藝術地景，從高空拍下人山人海，繽紛美麗。圖／行政院聯合服務中心提供
分享
毛巾與竹子搭建的巾彩藝術地景，從高空拍下人山人海，繽紛美麗。圖／行政院聯合服務中...
毛巾與竹子搭建的巾彩藝術地景，從高空拍下人山人海，繽紛美麗。圖／行政院聯合服務中心提供
分享
連抽獎都超有感，演員很感動在這樣美麗的場域中演出。圖／行政院聯合服務中心提供
連抽獎都超有感，演員很感動在這樣美麗的場域中演出。圖／行政院聯合服務中心提供
分享
在美麗的藝術場域觀賞戲劇，民眾格外開心。圖／行政院聯合服務中心提供
在美麗的藝術場域觀賞戲劇，民眾格外開心。圖／行政院聯合服務中心提供
分享
在美麗的藝術場域觀賞戲劇，民眾格外開心。圖／行政院聯合服務中心提供
在美麗的藝術場域觀賞戲劇，民眾格外開心。圖／行政院聯合服務中心提供
分享
毛巾與竹子搭建的巾彩藝術地景，從高空拍下人山人海，繽紛美麗。圖／行政院聯合服務中...
毛巾與竹子搭建的巾彩藝術地景，從高空拍下人山人海，繽紛美麗。圖／行政院聯合服務中心提供
分享

建築藝術節

相關新聞

陳吉仲挺陳明文宣布設茶研所 對手：應先注重行銷

2019-12-01 19:32

搶救百年「櫻后」 阿里山賓館求名醫治療

2019-12-01 17:14

陳吉仲為陳明文站台 宣布將設茶葉研究所

2019-12-01 16:32

首度跨進溪北 台南T-Bike新營將添4處租賃點

2019-12-01 16:06

嘉縣立委參選人拚創意 競選周邊小物搶人氣

2019-12-01 16:00

嘉義市餐飲奧斯卡 195家業者獲優良

2019-12-01 15:15

西螺廣福宮改選驚傳暴力紛爭？廟方：全是不實指控

2019-12-01 15:14

台南民族路「多那之」熄燈 曝光讓人咋舌當地高租金

2019-12-01 14:24

嘉130鄉道又窄又陡 遊覽車行駛險象環生

2019-12-01 14:12

「人助自助」北台南家扶歲末創意市集 來為弱勢戶加油

2019-12-01 10:12

選舉號誌選舉路 快速道變減速路

2019-11-30 23:42

49偏鄉童 空拍機寫家鄉

2019-11-30 23:40

雲林縣林內鄉 獲台灣城鎮品牌金獎

2019-11-30 23:39

台南迎耶誕 荷蘭「好聲音」報到

2019-11-30 23:31

雲林同鄉會 頒發216萬助學

2019-11-30 23:30

黃偉哲座車停紅線遭檢舉上網 他立刻留言認錯獲稱讚

2019-11-30 22:49

影／林國慶庶民起義造勢 多名驚喜嘉賓出席站台

2019-11-30 22:37

競總成立造勢 蘇治芬：若不下架對手花生之亂將重演

2019-11-30 20:34

台南老頑童徐福昌 年近六旬致力教孩童DIY推廣科學教育

2019-11-30 20:33

陳其邁雲林站台 全台只剩雲林韓國瑜照片到處都是

2019-11-30 20:06

張嘉郡成立競總 強調爭取國際商港讓雲林脫胎換骨

2019-11-30 20:03

影／潭雅神競總成立 洪慈庸與施文彬高唱「傷心酒店」

2019-11-30 19:48

雲林花生進口之亂 陳吉仲為蘇治芬站台討公道

2019-11-30 19:40

林國慶、國民黨嘉義縣立委參選人王啟澧同台聯手造勢

2019-11-30 19:39

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／小心荷包失血 西濱通霄北上路段今起區間測速執法

2019-12-01 08:21

台南民族路「多那之」熄燈 曝光讓人咋舌當地高租金

2019-12-01 14:24

大風吹很可怕？有錢賺又養生 當地人愛死它了

2019-12-01 08:00

影／柯文哲逛草鞋墩夜市展現恐怖人氣 吃相嚇傻南投人

2019-12-01 20:53

深秋限定美景落羽松 北台灣宜蘭明池先登場

2019-12-01 07:52

林口人超期待 林口國民運動中心12月3日免費試營運

2019-12-01 07:52

苗栗縣區間測速首日上路 台61線半天取締27件

2019-12-01 13:17

想跑船卻當醫生最難忘基隆鐵道巷 他寫下思念拿到首獎

2019-12-01 16:10

搶救百年「櫻后」 阿里山賓館求名醫治療

2019-12-01 17:14

大武山下能量充足 屏東185線出現「竹飛碟」

2019-12-01 16:57

西螺廣福宮改選驚傳暴力紛爭？廟方：全是不實指控

2019-12-01 15:14

苗栗疫苗庫溫控拉警報 他們24小時守護3千萬元疫苗安全

2019-12-01 09:12

213新公車路線 桃園火車站往返林口長庚、捷運站40分鐘

2019-12-01 15:52

台東火車票難買 劉櫂豪、張志明唇槍舌劍

2019-12-01 17:53

中油油罐車漏油汙染出海口 桃環保局：開單告發

2019-12-01 11:31

中彰投台74線國一連兩年沒預算？ 市議員：中央動土騙票

2019-12-01 16:04

濟安宮「五朝清醮」嘉年華 白沙屯三媽也一同遶境

2019-12-01 12:15

美食新天地／胡媽媽麵食館 紅糟排骨必點

2019-11-30 23:35

拆除違建要收費了 基隆美麗城市環境改造4法通過2法

2019-12-01 12:32

落羽松紅了！北宜花看得到 明池最早變裝

2019-11-30 23:32

藍不分區挨批 侯友宜：尊重黨部好壞是另一回事

2019-12-01 17:37

操場太小 土坂國小「只能跑直線」

2019-11-30 23:39

體驗採果 彰化假日農夫團爆滿

2019-11-30 23:49

高屏大橋機車道2日起封閉拓寬 8.5萬機車族請小心

2019-12-01 15:51

嘉130鄉道又窄又陡 遊覽車行駛險象環生

2019-12-01 14:12

陳吉仲為陳明文站台 宣布將設茶葉研究所

2019-12-01 16:32

瓊林社區搞文創 「進士」系列商品超吸睛

2019-12-01 17:49

首度跨進溪北 台南T-Bike新營將添4處租賃點

2019-12-01 16:06

柯文哲拉政黨票在鹿港當人形立牌 拍照來者不拒

2019-12-01 17:56

這絕不是選舉造勢大會 美麗毛巾地景感動3千人

2019-12-01 22:06

鰻苗飆高價每尾140元「有價無量」一晚只撈到2尾

2019-12-01 22:00

大雅系統交流道動土 瀰漫選舉味

2019-11-30 23:44

桃園202公車新路線 體育大學至工四、林口試辦3個月

2019-12-01 17:54

台中轉運中心啟用 公車司機：尖峰時段必車流回堵

2019-11-30 23:34

中火「火力全開」？ 藍營中部3首長首合體齊嗆中火

2019-12-01 21:25

影／台南林百貨88周年大遊行 重現1930年第一場電影遊行

2019-12-01 16:09

屏東勝利國小辦健走 600人走過眷村

2019-12-01 13:50

選舉號誌選舉路 快速道變減速路

2019-11-30 23:42

台東車站商店街 低估租金？

2019-11-30 23:45

力推跨境電商 金門邀專家學者研商開講

2019-12-01 13:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top