這絕不是選舉造勢大會 美麗毛巾地景感動3千人

2019-12-01 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／即時報導



由行政院雲嘉南區聯合服務中心、中華文化總會與雲林毛巾產業科技發展協會合辦的第一屆雲林巾彩耕地藝術節，首次邀請建築師，運用飄逸如紗的毛巾，在農田搭建美麗的竹樓，除展售雲林無毒農特產和毛巾，也邀紙風車演出精彩戲碼，沒想到吸引超過3千人席坐稻草地，共賞一場充滿稻香的超完美「野台戲」，令人難忘。

政院聯合服務中心執行長許根尉說，這場耕地上的藝術創作，由虎尾毛巾業者與策展團隊一起籌備了近一年，跳脫傳統毛巾產業刻板印象，透過不同領域的合作，用農村視野來刻畫生活與藝術的緯度與厚度，成果超乎想像，沒想到吸引這麼多民眾來共享，盛況遠超過選舉大造勢，連舞台上的演員都感動，演得特別有勁。

參與這項策畫的立委蘇治芬說，建築師用竹子和毛巾搭起彩麗的棚架，彩巾隨風飄搖舞動，地面鋪設的稻草撲鼻香，萬沒想到農人用來擦汗的毛巾，可以有如此美麗的結合，這是雲林難得的美學創造，相信不會因巾彩節的落幕而終結。

立委劉建國、李麗芬也說，透過文化藝術和毛巾產業結合，讓民眾感受MIT毛巾的優質，含賦文化底蘊的藝術性，讓毛巾業者設計創作與製作技術能力，顯露無遺，無怪乎那麼多人會喜歡。

現場策展汗與毛巾33X76系列作品，包括《低碳行動概念竹墟》、《南國記憶》、《毛巾與汗水的109相遇》攝影作品、《小歇睏一下》，甘銘源建築師團隊透過毛巾、竹樓梯構築開放場域，視覺設計師李凌葦以活潑色彩帶來活力，令人耳目一新。