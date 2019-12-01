陳吉仲挺陳明文宣布設茶研所 對手：應先注重行銷

2019-12-01 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／即時報導



農委會主委陳吉仲今天上午受邀出席嘉義縣山區民進黨立委參選人陳明文的後援會成立大會，陳吉仲宣布農委會將在梅山成立茶葉研究所，支持梅山發展茶文化，但對手許能通及林國慶卻紛紛表示，應該先注重茶葉行銷，而不是在選舉前亂給空頭支票。

陳吉仲表示，陳明文當縣長時創立的阿里山高山茶品牌，讓阿里山高山茶舉世聞名，未來農委會也會支持梅山繼續發展，陳吉仲說，他相信憑陳明文的專業與堅持，一定能夠為農民發聲。

國民黨籍立委參選人許能通則回應，台灣茶產業發展已久，茶農靠自己一路走來，尤其是嘉義的阿里山茶、石棹珠露茶、紅茶等，也沒聽說政府要設立「茶葉研究所」，近期觀光客大幅減少，影響的不僅是觀光產業，連帶影響到阿里山茶產業。

許能通表示，陳主委所提的「茶葉研究所」固然是個不錯的想法，但除了解決山區觀光，更要替山區茶農、果農、稻農找出路，要做到推廣行銷、成立茶葉產業公司，讓茶農入股，才能保障茶葉收購與賣出價格，這樣不僅能幫助行銷，也讓整體茶產業更具競爭力。