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質詢砂石議事錄曝光 韓國瑜岳父：他看我賺也要選立委

陳吉仲挺陳明文宣布設茶研所 對手：應先注重行銷

2019-12-01 19:32聯合報 記者陳玫伶／即時報導

農委會主委陳吉仲今天上午受邀出席嘉義縣山區民進黨立委參選人陳明文的後援會成立大會，陳吉仲宣布農委會將在梅山成立茶葉研究所，支持梅山發展茶文化，但對手許能通及林國慶卻紛紛表示，應該先注重茶葉行銷，而不是在選舉前亂給空頭支票。

陳吉仲表示，陳明文當縣長時創立的阿里山高山茶品牌，讓阿里山高山茶舉世聞名，未來農委會也會支持梅山繼續發展，陳吉仲說，他相信憑陳明文的專業與堅持，一定能夠為農民發聲。

國民黨籍立委參選人許能通則回應，台灣茶產業發展已久，茶農靠自己一路走來，尤其是嘉義的阿里山茶、石棹珠露茶、紅茶等，也沒聽說政府要設立「茶葉研究所」，近期觀光客大幅減少，影響的不僅是觀光產業，連帶影響到阿里山茶產業。

許能通表示，陳主委所提的「茶葉研究所」固然是個不錯的想法，但除了解決山區觀光，更要替山區茶農、果農、稻農找出路，要做到推廣行銷、成立茶葉產業公司，讓茶農入股，才能保障茶葉收購與賣出價格，這樣不僅能幫助行銷，也讓整體茶產業更具競爭力。

林國慶表示，只要是對基層百姓好的事，他們都樂觀其成，且阿里山茶遠近馳名，林國慶也對阿里山茶農的茶葉品質非常有信心，更重要的是通路問題，如何讓遊客進來、茶葉賣得出去才是農民最關心的。

農委會主委陳吉仲（左）今天上午為嘉義縣山區民進黨立委參選人陳明文（右）站台，陳吉...
農委會主委陳吉仲（左）今天上午為嘉義縣山區民進黨立委參選人陳明文（右）站台，陳吉仲表示，將在梅山成立茶葉研究所。圖／陳明文競選總部提供
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許能通對陳吉仲推出的政策表示，從來沒聽過政府要做茶葉研究所，呼籲陳吉仲不要將此政...
許能通對陳吉仲推出的政策表示，從來沒聽過政府要做茶葉研究所，呼籲陳吉仲不要將此政策淪為選舉支票。圖／許能通競選總部提供
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嘉義縣阿里山高山茶遠近馳名，但如何行銷、研發，也成為嘉義縣山區立委參選人們的辯論...
嘉義縣阿里山高山茶遠近馳名，但如何行銷、研發，也成為嘉義縣山區立委參選人們的辯論主題。記者陳玫伶／攝影
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林國慶表示，他對茶農的茶葉品質非常有信心，但更重要的是通路問題，如何讓遊客進來、...
林國慶表示，他對茶農的茶葉品質非常有信心，但更重要的是通路問題，如何讓遊客進來、茶葉賣得出去才是農民最關心的。圖／聯合報系資料庫
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林國慶2020選舉嘉義縣立委2020選舉民進黨陳明文陳吉仲

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