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台南社大師生展開家鄕小旅行 踏溯台江十六寮

2019-12-01 18:24聯合報 記者黃宣翰／即時報導

台南市社區大學台江分校今天舉行踏溯台江十六寮深度旅遊活動，由民俗文化種子師資、各村文化達人，帶領師生走訪安南區海尾寮、總頭寮及十三佃等三個部落，參觀村落內的中藥店、雜貨店等常民生活中心，讓大家認識自己的家鄉。

參與的學員上午自海尾朝皇宮出發，由社大台江分校執行長吳茂成介紹台江十六寮故事，民俗文化班學員林淑惠帶領前往海尾寮的老中藥房，由老闆介紹常見的四物與四神等藥材，學員並體驗如何摺紙包藥。另外，也前往社區裡的雜貨店，認識居民生活日常。

下午學員前往十三佃及總頭寮參訪，由十三佃文化達人鄭新讚老師導覽介紹，十三佃的鄭家古宅、認識傳統農具，以及總頭寮著名的香腸製作、拜訪歷史悠久的總頭寮安順長老教會與公學校舊址等。

吳茂成說，20年前很多人都不知道「台江」在哪裡？即使是住在安南區的台江人也不知道，學生更是一問三不知。這廿多年來，地方投入台江文化運動，調查採集台江民俗文化故事，一點一滴從口述歷史拼湊出台江的家鄉故事，也希望透過口述歷史，每個人都可以寫家鄉的故事，設計自己家鄉的小旅程，迎接2023年台江建庄200年。

學員陳秀雲表示，家住東區會來報名是對於住在台江媽祖宮外祖母的回憶，以前都會搭乘台南客運到媽祖宮探望外祖母，沿路都是鹽田地和魚塭，很少有住家，回家時外祖母都會用水桶裝滿魚讓我們帶回去，希望透過這次深度旅遊學習，認識台江十六寮的文化史。

台南市社區大學台江分校師生參觀安南區海尾寮老中藥房，由老闆介紹常見的四物與四神等...
台南市社區大學台江分校師生參觀安南區海尾寮老中藥房，由老闆介紹常見的四物與四神等藥材，學員並體驗如何摺紙包藥。圖/台南市社區大學台江分校提供
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台江中藥媽祖

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