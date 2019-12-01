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台南黑琵模型展 素人工藝家作品吸睛

2019-12-01 18:31中央社 台南1日電

台南市2019黑面琵鷺保育季系列活動，邀素人工藝家李龍輝展出自學創作的20個冬候鳥模型。由於作品栩栩如生，有人誤認是標本。主辦單位還安排搭配攝影作品，深入介紹黑琵生態。

2019黑面琵鷺保育季第2場次黑面琵鷺模型展，今天在行政院農業委員會特有生物研究保育中心七股研究中心開展，將展出至明年4月黑面琵鷺族群北返。

會中，台南市政府農業局主任秘書吳威達表示，來自高雄市茄萣區的李龍輝，花了約3年時間自學製作黑面琵鷺等各種冬候鳥模型；作品中有的叼著魚，有的在嬉戲玩耍，各種模樣栩栩如生。不少人首次看到時，還會以為是標本。

李龍輝與會指出，3年多前與朋友相約到鰲鼓溼地賞鳥時，順手買了兩隻候鳥的模型回家。因為感到相當有興趣，就開始研究製作各種冬候鳥模型，尤其最喜歡黑面琵鷺。

他說，製作模型前要先了解各種鳥類的特徵，製作過程也需要細心與耐心。黑面琵鷺的特徵是長長扁扁的嘴，身體的部分就比較單純。經過不斷學習、修改，成功製作出這些模型，很開心可以透過展覽的機會與更多人分享。

活動執行單位台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，在台南沿海各棲地度冬的黑面琵鷺數量已接近2500隻，現在正是賞鳥的最好時機。遊客可順道觀看模型展，展覽中還搭配在南部各棲地拍攝到的黑面琵鷺照片，更能深入了解黑面琵鷺生態。

黑面琵鷺賞鳥行政院

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