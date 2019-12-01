台南耶誕跨年揭序幕 荷蘭歌手馬丁唱鄧麗君名曲

2019-12-01 18:21 中央社 台南1日電



「你問我愛你有多深，我愛你有幾分」當荷蘭歌手馬丁．賀肯斯今天在台南南紡購物中心唱出鄧麗君名曲「月亮代表我的心」時，全場響起柔和吟唱聲，也為台南耶誕跨年揭開序幕。

「2020台南不一樣台南好young」點亮府城音樂盛會今天下午在東區南紡購物中心登場，這是台南耶誕跨年系列活動的首場，市府也請來馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）開唱。

馬丁是荷蘭歌手，也是「荷蘭達人秀」冠軍，他今天以一襲紅圍巾招牌式穿著現身，讓擠得水泄不通的南紡購物中心1樓大廳立刻響起如雷掌聲；馬丁也說，很驚訝現場有這麼多人。

馬丁在這場音樂盛會共演唱了6首歌，其中一首耶誕歌曲是和台南市文元國小、復興國小合唱團共同合唱；馬丁成名曲You raise me up當然也是必唱歌曲。

不過，當馬丁唱出「月亮代表我的心」時，更令人驚豔，全場驚訝於他詮釋中文歌曲的功力，現場也隨即響起吟唱聲，氣氛柔和感人。

台南市長黃偉哲今晚也將在台南市美術館2館前為即將到來的耶誕節點燈，馬丁屆時也會出席，想一睹這名國際著名歌手真面目的民眾，務必把握機會。

馬丁是台南耶誕跨年系列活動的首名重量級卡司，他原是麵包師傅，歐債危機失業後對人生絕望，這時女兒替他報名「荷蘭達人秀」，開啟他人生的另一條路，而馬丁演唱的You raise me up影像，目前已在Youtube創下2700多萬次點閱率。